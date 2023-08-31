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    Захарян сравнил уровень футбола в России и Испании

    Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян высказался об уровне футбола в России.

    «Не могу сказать, что РПЛ прямо в плохую сторону изменилась за последние полтора года. Понятно, что изменения есть, ведь еврокубков больше нет. А в целом всe равно хороший уровень.

    Мне кажется, иногда и зрителю интересно посмотреть футбол в России. Сильных перемен, чтобы «были тут – и в пропасть», такого нет. В Москве тоже ничего не изменилось, если не считать, что ушли всякие бренды, тот же Nike. Понятно, что чуть-чуть изменилось, но глобально ничего для жизни не поменялось.

    Конечно, с Испанией Россию в плане уровня футбола не сравнить. Понятно, что здесь всe сильнее. Даже по первой тренировке я понял, что здесь намного сложнее, интенсивнее, нужно быстрее думать. Всe сложнее.

    Но мне просто не нравится, как слишком принижают футбол в России. Там нормальный футбол, а не какая-то фигня, как пишут и говорят», – сказал Захарян.

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
    • В прошлую пятницу он дебютировал за новую команду, выйдя на замену в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0).

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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