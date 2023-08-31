В «Сосьедаде» объяснили, чем их привлек Захарян

"Очень долго следили " и не заметили , что 1.5 года парень деградирует ?
Будем надеяться , что чёрная полоса позади и он окупить ваши затраты.
Спортивный директор «Реала Сосьедад» Роберто Олабе прокомментировал покупку полузащитника Арсена Захаряна.
«Во-первых, мы исходили из того, что знаем, какими могут быть футболисты из России. Я играл вместе с Валерием Карпиным, ещe и тренировал его, как и Дмитрия Хохлова. Так что мы понимаем, что у российских футболистов особенный талант.
Поэтому мы следили за чемпионатом России, этим занимался наш главный скаут Эрик.
Особенное внимание мы уделяли молодым футболистам. И если брать молодых и талантливых игроков, то у нас вообще не было сомнений, что Арсен – выдающийся атакующий центральный полузащитник.
Мы за ним очень долго следили, уже давно поняли, что он особенный. И давно поняли, что приобрести его будет непросто, потому что это экстраординарный игрок. Как только появилась возможность, мы сразу сделали всe, чтобы он перешeл к нам. Что и случилось», – сказал Олабе.
- Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
- Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
- В прошлую пятницу он дебютировал за новую команду, выйдя на замену в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0).