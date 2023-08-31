В «Сосьедаде» объяснили, чем их привлек Захарян

Спортивный директор «Реала Сосьедад» Роберто Олабе прокомментировал покупку полузащитника Арсена Захаряна.

«Во-первых, мы исходили из того, что знаем, какими могут быть футболисты из России. Я играл вместе с Валерием Карпиным, ещe и тренировал его, как и Дмитрия Хохлова. Так что мы понимаем, что у российских футболистов особенный талант.

Поэтому мы следили за чемпионатом России, этим занимался наш главный скаут Эрик.

Особенное внимание мы уделяли молодым футболистам. И если брать молодых и талантливых игроков, то у нас вообще не было сомнений, что Арсен – выдающийся атакующий центральный полузащитник.

Мы за ним очень долго следили, уже давно поняли, что он особенный. И давно поняли, что приобрести его будет непросто, потому что это экстраординарный игрок. Как только появилась возможность, мы сразу сделали всe, чтобы он перешeл к нам. Что и случилось», – сказал Олабе.