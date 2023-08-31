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    В «Сосьедаде» объяснили, чем их привлек Захарян

    Спортивный директор «Реала Сосьедад» Роберто Олабе прокомментировал покупку полузащитника Арсена Захаряна.

    «Во-первых, мы исходили из того, что знаем, какими могут быть футболисты из России. Я играл вместе с Валерием Карпиным, ещe и тренировал его, как и Дмитрия Хохлова. Так что мы понимаем, что у российских футболистов особенный талант.

    Поэтому мы следили за чемпионатом России, этим занимался наш главный скаут Эрик.

    Особенное внимание мы уделяли молодым футболистам. И если брать молодых и талантливых игроков, то у нас вообще не было сомнений, что Арсен – выдающийся атакующий центральный полузащитник.

    Мы за ним очень долго следили, уже давно поняли, что он особенный. И давно поняли, что приобрести его будет непросто, потому что это экстраординарный игрок. Как только появилась возможность, мы сразу сделали всe, чтобы он перешeл к нам. Что и случилось», – сказал Олабе.

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
    • В прошлую пятницу он дебютировал за новую команду, выйдя на замену в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0).

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 14:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15982

      Алексей З 13 минут назад

      "Очень долго следили " и не заметили , что 1.5 года парень деградирует ?
      Будем надеяться , что чёрная полоса позади и он окупить ваши затраты.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1420

      mama1991 1 час назад

      Редкий тихоход

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