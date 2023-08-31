Захарян – об игроках «Сосьедада»: «Они слишком дружелюбные»

Полузащитник Арсен Захарян рассказал, как его приняли в «Сосьедаде».
– Тебе страшно из-за незнания испанского языка?
– Да нет, вот первый день в клубе был – в целом, нормально. Единственная проблема – понимать тренера на тренировках, потому что он только на испанском говорит. Но мне помог Микель Оярсабаль, капитан команды. Он сегодня с нами тренировался. Он переводил на английский.
Я говорю, они слишком какие-то дружелюбные, прямо открытые. Даже мне, не особо коммуникабельному, было прямо несложно. Они начали вопросы задавать, я тоже какие-то вопросы задавал.
Потом пришел правый защитник Траоре, он вообще «разбавил одну сферу», начал шутить. Поэтому вообще супер.
- Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
- Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
- В прошлую пятницу он дебютировал за новую команду, выйдя на замену в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0).
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна