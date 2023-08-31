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    • Захарян – об игроках «Сосьедада»: «Они слишком дружелюбные»

    Захарян – об игроках «Сосьедада»: «Они слишком дружелюбные»

    Полузащитник Арсен Захарян рассказал, как его приняли в «Сосьедаде».

    – Тебе страшно из-за незнания испанского языка?

    – Да нет, вот первый день в клубе был – в целом, нормально. Единственная проблема – понимать тренера на тренировках, потому что он только на испанском говорит. Но мне помог Микель Оярсабаль, капитан команды. Он сегодня с нами тренировался. Он переводил на английский.

    Я говорю, они слишком какие-то дружелюбные, прямо открытые. Даже мне, не особо коммуникабельному, было прямо несложно. Они начали вопросы задавать, я тоже какие-то вопросы задавал.

    Потом пришел правый защитник Траоре, он вообще «разбавил одну сферу», начал шутить. Поэтому вообще супер.

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
    • В прошлую пятницу он дебютировал за новую команду, выйдя на замену в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0).

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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