Захарян – об игроках «Сосьедада»: «Они слишком дружелюбные»

Полузащитник Арсен Захарян рассказал, как его приняли в «Сосьедаде».

– Тебе страшно из-за незнания испанского языка?

– Да нет, вот первый день в клубе был – в целом, нормально. Единственная проблема – понимать тренера на тренировках, потому что он только на испанском говорит. Но мне помог Микель Оярсабаль, капитан команды. Он сегодня с нами тренировался. Он переводил на английский.

Я говорю, они слишком какие-то дружелюбные, прямо открытые. Даже мне, не особо коммуникабельному, было прямо несложно. Они начали вопросы задавать, я тоже какие-то вопросы задавал.

Потом пришел правый защитник Траоре, он вообще «разбавил одну сферу», начал шутить. Поэтому вообще супер.