Спортивный директор «Сосьедада» сравнил Захаряна с Зиданом

Спортивный директор «Сосьедада» Роберто Олабе высказался о полузащитнике Арсене Захаряне.
– С кем вы можете сравнить Арсена, какой у него уровень таланта?
– Его трудно сравнить с каким-то футболистом. Он очень сбалансированный, хорошо координированный, с хорошими физическими данными.
Может показаться, что он немного неуклюжий, но все ровно наоборот – его техника на выдающемся уровне. Он может покрыть любую дистанцию, любой участок поля. И мне это нравится.
В нем есть черты Зидана – с прекрасной техникой, гармонией в движениях. Как он исполняет технические приемы, понимает тактику. Непросто провести аналогии, потому что сложно найти такого игрока, как Арсен.
– Но вы сказали – Зидан?!
– Да
- Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
- Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
- В прошлую пятницу он дебютировал за новую команду, выйдя на замену в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0).
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна