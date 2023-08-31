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    • Спортивный директор «Сосьедада» сравнил Захаряна с Зиданом

    Спортивный директор «Сосьедада» сравнил Захаряна с Зиданом

    Спортивный директор «Сосьедада» Роберто Олабе высказался о полузащитнике Арсене Захаряне.

    – С кем вы можете сравнить Арсена, какой у него уровень таланта?

    – Его трудно сравнить с каким-то футболистом. Он очень сбалансированный, хорошо координированный, с хорошими физическими данными.

    Может показаться, что он немного неуклюжий, но все ровно наоборот – его техника на выдающемся уровне. Он может покрыть любую дистанцию, любой участок поля. И мне это нравится.

    В нем есть черты Зидана – с прекрасной техникой, гармонией в движениях. Как он исполняет технические приемы, понимает тактику. Непросто провести аналогии, потому что сложно найти такого игрока, как Арсен.

    – Но вы сказали – Зидан?!

    – Да

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
    • В прошлую пятницу он дебютировал за новую команду, выйдя на замену в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0).

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 13:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4872

      Ziklop 4 секунды назад

      рано бонусы выдают! парень ещё пустое место!

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