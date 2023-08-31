Спортивный директор «Сосьедада» сравнил Захаряна с Зиданом

Спортивный директор «Сосьедада» Роберто Олабе высказался о полузащитнике Арсене Захаряне.

– С кем вы можете сравнить Арсена, какой у него уровень таланта?

– Его трудно сравнить с каким-то футболистом. Он очень сбалансированный, хорошо координированный, с хорошими физическими данными.

Может показаться, что он немного неуклюжий, но все ровно наоборот – его техника на выдающемся уровне. Он может покрыть любую дистанцию, любой участок поля. И мне это нравится.

В нем есть черты Зидана – с прекрасной техникой, гармонией в движениях. Как он исполняет технические приемы, понимает тактику. Непросто провести аналогии, потому что сложно найти такого игрока, как Арсен.

– Но вы сказали – Зидан?!

– Да