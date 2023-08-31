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    Орлов считает, что Бакаев не соответствует уровню «Зенита»

    Комментатор Геннадий Орлов недоволен игрой полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева.

    «Бакаев так и не вписывается в состав «Зенита». Сейчас его опять выпускают. Считаю, лучше заигрывать какого-то молодого, своего, перспективного. Нашли же сейчас Васильева в центр поля.

    Воспитанник «Спартака» Бакаев не подходит для «Зенита». Дзюба подходил. Речь идeт только о квалификации, а не об академии и цвете флага, который ты раньше защищал», – сказал Орлов.

    • В новом сезоне Бакаев сделал 1 ассист в 8 матчах (262 минуты).
    • Он перешел в «Зенит» из «Спартака» год назад в качестве свободного агента.
    • Контракт хавбека с петербургским клубом действует до лета 2025-го.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 09:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19507

      NewLife 1 минуту назад

      Опять дурной заголовок, не соответствующий содержанию. Орлов не говорил об "уровне" синита - эта выдумка редакторов, глупая выдумка, потому что никто не знает, что это за уровень ? Относительно чего ?

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      Рейтинг: +1498

      rac531 9 минут назад

      МОСТОВОЙ
      «Всегда рассматривал Бакаева как очень хорошего игрока. Это потеря для «Спартака» и приобретение для «Зенита»
      Поздравляю «Зенит» — подписали хорошего, молодого, креативного футболиста»

      КЕЧИНОВ
      В нашем футболе сейчас вообще мало футболистов, способных обыграть и тем самым обострить игру.
      «Бакаев является игроком уровня бразильских легионеров сине-бело-голубых».

      РАДИМОВ
      «Что касается Бакаева, он парень умный, играл в сборной, все у него впереди, все у него получится, он расцветёт в «Зените».

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