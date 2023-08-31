Орлов считает, что Бакаев не соответствует уровню «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов недоволен игрой полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева.

«Бакаев так и не вписывается в состав «Зенита». Сейчас его опять выпускают. Считаю, лучше заигрывать какого-то молодого, своего, перспективного. Нашли же сейчас Васильева в центр поля.

Воспитанник «Спартака» Бакаев не подходит для «Зенита». Дзюба подходил. Речь идeт только о квалификации, а не об академии и цвете флага, который ты раньше защищал», – сказал Орлов.