Орлов считает, что Бакаев не соответствует уровню «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов недоволен игрой полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева.
«Бакаев так и не вписывается в состав «Зенита». Сейчас его опять выпускают. Считаю, лучше заигрывать какого-то молодого, своего, перспективного. Нашли же сейчас Васильева в центр поля.
Воспитанник «Спартака» Бакаев не подходит для «Зенита». Дзюба подходил. Речь идeт только о квалификации, а не об академии и цвете флага, который ты раньше защищал», – сказал Орлов.
- В новом сезоне Бакаев сделал 1 ассист в 8 матчах (262 минуты).
- Он перешел в «Зенит» из «Спартака» год назад в качестве свободного агента.
- Контракт хавбека с петербургским клубом действует до лета 2025-го.
Источник: Legalbet