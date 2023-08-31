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Орлов считает, что Бакаев не соответствует уровню «Зенита»

31 августа 2023, 09:18
19

Комментатор Геннадий Орлов недоволен игрой полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева.

«Бакаев так и не вписывается в состав «Зенита». Сейчас его опять выпускают. Считаю, лучше заигрывать какого-то молодого, своего, перспективного. Нашли же сейчас Васильева в центр поля.

Воспитанник «Спартака» Бакаев не подходит для «Зенита». Дзюба подходил. Речь идeт только о квалификации, а не об академии и цвете флага, который ты раньше защищал», – сказал Орлов.

  • В новом сезоне Бакаев сделал 1 ассист в 8 матчах (262 минуты).
  • Он перешел в «Зенит» из «Спартака» год назад в качестве свободного агента.
  • Контракт хавбека с петербургским клубом действует до лета 2025-го.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Бакаев Зелимхан Орлов Геннадий
Комментарии (19)
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NewLife
1693466664
Опять дурной заголовок, не соответствующий содержанию. Орлов не говорил об "уровне" синита - эта выдумка редакторов, глупая выдумка, потому что никто не знает, что это за уровень ? Относительно чего ? Относительно Балтики ?
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alp
1693469977
мда, бакаев точно не уровень Зенита... но, отдать должное, Балтика здорово прессинговала все 90 минут. молодцы... А Богданыч думал их на кривой кобыле объехать...
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odessakmv
1693470130
Где сказано про уровень? Журнашлисту видимо мешает телефон
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alefreddy
1693471135
Бака погнался за деньгами и протух в клубе
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nik55
1693472570
только сейчас дошло
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Александр.Т.
1693475696
По вчерашнему матчу там все кто вышел в старте(запасные) не уровень зенита
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шахта Заполярная
1693477805
Зенит как сорока, где что блеснуло все к себе тащат, нужно, нет, лишь бы другим не досталось. А потом такие орловы и ноют не уровень. Не уровень с таким баблом и ресурсом в руководстве сидят, да еще у микрофона.
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Ziklop
1693478696
что и Геннадий заметил, что Бакаев слишком долго плавает неизвестно где. потерялся Бакаев, Семак не тренер чтоб нянчиться с игроками, у него всё просто выходи и играй!
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zigbert
1693489103
Лучше Бакаев уже и не заиграет. Но свой контракт в Зените он отработает честно.
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