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    • Установлен мировой рекорд по тратам на игроков за одно трансферное окно

    Установлен мировой рекорд по тратам на игроков за одно трансферное окно

    Клубы по всему миру в это летнее трансферное окно уже потратили более 7,63 миллиарда евро. Это рекорд.

    Превзойден показатель лета 2019 года, когда футбольный мир потратил на трансферы 7,57 миллиарда.

    • В оба указанных года лидером по тратам на игроков стала АПЛ.
    • В 2022 году на нее приходится почти треть всего мирового трансферного оборота.
    • Саудовская Аравия в этом году занимает 2-е место в рейтинге лиг по тратам, а в 2019-м не входила в топ-10.

    Источник: телеграм-канал Transfermarkt

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    30.08.2023 23:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5060

      Бомбардиръ 1 час назад

      Не понял, что за "мировой рекорд". Не все тут чемпионаты.

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      Рейтинг: +9262

      vladik12 > Бомбардиръ 58 минут назад

      В картинке только лидирующие по тратам страны.

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      Рейтинг: +5060

      Бомбардиръ > vladik12 47 минут назад

      Да? Тогда зачем учли Саудовскую Аравию, которая в 2019 году не входила в топ10?

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      Рейтинг: +9262

      vladik12 > Бомбардиръ 35 минут назад

      Внесли в лидеры 2023 года, так как на 2-м месте они. После АПЛ.

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      Рейтинг: +321

      vek410 > Бомбардиръ 19 минут назад

      Я заморочился и просуммировал эти суммы. Если по картинке именно эти чемпы потратили в 2019 году 5.685 млрд, а в 2023 5.855 млрд. А судя по общим суммам, это значит, что просто на картинке не все чемпы указаны, а только основные . И остается понять какой чемп в 2019 году потратил примерно столько же сколько и саудиты и не потратил ни дирхама в этом году. Вопрос сложный.

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