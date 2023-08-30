Установлен мировой рекорд по тратам на игроков за одно трансферное окно

Не понял, что за "мировой рекорд". Не все тут чемпионаты.
Клубы по всему миру в это летнее трансферное окно уже потратили более 7,63 миллиарда евро. Это рекорд.
Превзойден показатель лета 2019 года, когда футбольный мир потратил на трансферы 7,57 миллиарда.
- В оба указанных года лидером по тратам на игроков стала АПЛ.
- В 2022 году на нее приходится почти треть всего мирового трансферного оборота.
- Саудовская Аравия в этом году занимает 2-е место в рейтинге лиг по тратам, а в 2019-м не входила в топ-10.