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    Игрок «Спартака» рассказал, какое прозвище получил Бабич

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопросы журналистов после матча с «Динамо» (4:1). Он рассказал, что новичок команды Срджан Бабич получил прозвище «Сержант».

    – Ты согласен, что после трансферного окна баланс сил уравнялся?

    – Да, пришли сильные игроки: Хесус, Тео, Бабич – Сержант, как его все называют.

    – Сержант?

    – Я просто тоже читаю СМИ и смеюсь над тем, что все говорят. А так все новички усилили команду, и мы можем прийти к чемпионству.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +25106

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      Если Сержант выйдет на уровень Видича, то станет майором. )
      Уважаю и поддерживаю мечту Руслана о чемпионстве, только на сплошных экспериментах к золоту не подойти, нужен солидный тренер.

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