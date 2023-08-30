Игрок «Спартака» рассказал, какое прозвище получил Бабич

Если Сержант выйдет на уровень Видича, то станет майором. )
Уважаю и поддерживаю мечту Руслана о чемпионстве, только на сплошных экспериментах к золоту не подойти, нужен солидный тренер.
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопросы журналистов после матча с «Динамо» (4:1). Он рассказал, что новичок команды Срджан Бабич получил прозвище «Сержант».
– Ты согласен, что после трансферного окна баланс сил уравнялся?
– Да, пришли сильные игроки: Хесус, Тео, Бабич – Сержант, как его все называют.
– Сержант?
– Я просто тоже читаю СМИ и смеюсь над тем, что все говорят. А так все новички усилили команду, и мы можем прийти к чемпионству.
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