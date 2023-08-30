Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Соболев: «Спартак» должен бороться за чемпионство»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев после разгрома «Динамо» (4:1) в Фонбет Кубке России высказался о чемпионских перспективах «Спартака».

    «Спартак» должен бороться за чемпионство. После «Зенита был разговор, с «Ахматом» сыграли «на ноль».

    Не буду говорить, как мы разговаривали. Не было ничего особенного», – сказал Соболев.

    • «Спартак» выиграл все 3 матча в группе Кубка.
    • Москвичи идут на 7-м месте в РПЛ.

    Новости по теме
    Соболев прокомментировал разгром «Динамо» со счетом 4:1 2
    Зарема отреагировала на разгромную победу «Спартака» в дерби с «Динамо» 6
    Соболев забил на 6-й минуте дерби «Спартак» – «Динамо»: он вышел на матч капитаном 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +35129

      VVM1964 1 час назад

      Не порть настроение от сегодняшней победы - лучше покажите такую же игру ( как первые пол часа сегодня ) в следующей игре с Краснодаром и это будет самым лучшим аргументом !!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 