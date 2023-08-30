Соболев: «Спартак» должен бороться за чемпионство»

Не порть настроение от сегодняшней победы - лучше покажите такую же игру ( как первые пол часа сегодня ) в следующей игре с Краснодаром и это будет самым лучшим аргументом !!!
Нападающий «Спартака» Александр Соболев после разгрома «Динамо» (4:1) в Фонбет Кубке России высказался о чемпионских перспективах «Спартака».
«Спартак» должен бороться за чемпионство. После «Зенита был разговор, с «Ахматом» сыграли «на ноль».
Не буду говорить, как мы разговаривали. Не было ничего особенного», – сказал Соболев.
- «Спартак» выиграл все 3 матча в группе Кубка.
- Москвичи идут на 7-м месте в РПЛ.