Соболев: «Спартак» должен бороться за чемпионство»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после разгрома «Динамо» (4:1) в Фонбет Кубке России высказался о чемпионских перспективах «Спартака».

«Спартак» должен бороться за чемпионство. После «Зенита был разговор, с «Ахматом» сыграли «на ноль».

Не буду говорить, как мы разговаривали. Не было ничего особенного», – сказал Соболев.