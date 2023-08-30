«Я удивлен»: новичок «Спартака» Бабич оценил уровень РПЛ

Новичок «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал разгромную победу над «Динамо» (4:1) в Фонбет Кубке России.

«В РПЛ очень хороший уровень – я даже в хорошем смысле удивлeн.

«Динамо» играло быстро в скоростной футбол. В первые 20 минут был достаточно быстрый футбол», – сказал Бабич.