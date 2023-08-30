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    «Я удивлен»: новичок «Спартака» Бабич оценил уровень РПЛ

    Новичок «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал разгромную победу над «Динамо» (4:1) в Фонбет Кубке России.

    «В РПЛ очень хороший уровень – я даже в хорошем смысле удивлeн.

    «Динамо» играло быстро в скоростной футбол. В первые 20 минут был достаточно быстрый футбол», – сказал Бабич.

    • Бабич дебютировал за «Спартак» в игре с «Динамо».
    • На 15-й минуте он забил первый гол за новый клуб, отличившись головой.
    • До «Спартака» Бабич играл в Примере за «Альмерию».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +35129

      VVM1964 1 час назад

      «Динамо» играло быстро в скоростной футбол. В первые 20 минут был достаточно быстрый футбол» - и им быстро наколошматили полную авоську !!! )))

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