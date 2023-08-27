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    Чанов объяснил, чего не хватает дублеру Акинфеева Торопу

    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов проанализировал игру голкипера команды Владислава Торопа, который заменяет травмированного Игоря Акинфеева.

    – Вспоминается 17-летний Акинфеев, который не стеснялся строить дядек, вроде Игоря Яновского или Андрея Соломатина. Откуда эти задатки лидера штрафной появилась у юного Акинфеева?

    – У Акинфеева это было в характере. Тренерский штаб вместе с Валерием Газзаевым, Владимиром Шевчуком, прекрасно понимали, что вратарь на поле – шахматист. Он расставляет игроков. Там, где фигур не хватает, всегда появляется вратарь. Но, к сожалению, характер у всех разный. Владу, может быть, не хватает командирского голоса.

    • Акинфеев пропустил 3 матча подряд.
    • Он в команде с 2003 года.
    • 19-летний Тороп стоит 500 тысяч евро.

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    Источник: Metaratings

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