Чанов объяснил, чего не хватает дублеру Акинфеева Торопу

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов проанализировал игру голкипера команды Владислава Торопа, который заменяет травмированного Игоря Акинфеева.

– Вспоминается 17-летний Акинфеев, который не стеснялся строить дядек, вроде Игоря Яновского или Андрея Соломатина. Откуда эти задатки лидера штрафной появилась у юного Акинфеева?

– У Акинфеева это было в характере. Тренерский штаб вместе с Валерием Газзаевым, Владимиром Шевчуком, прекрасно понимали, что вратарь на поле – шахматист. Он расставляет игроков. Там, где фигур не хватает, всегда появляется вратарь. Но, к сожалению, характер у всех разный. Владу, может быть, не хватает командирского голоса.