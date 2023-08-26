Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Джикия высказался о трехматчевой серии «Спартака» без побед

    Джикия высказался о трехматчевой серии «Спартака» без побед

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

    • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
    • Команда идет в РПЛ 6-й.
    • Впереди кубковый матч с «Динамо».

    «Серия без побед? В спорте такое бывает. Внутри коллектива мы общаемся, ищем ключи, чтобы это исправить. Надо смотреть вперeд. Да, банальные слова, но чемпионат весь впереди. Скорее, потеряли два очка, но такое бывает», – сказал Джикия.

    Новости по теме
    Червиченко считает, что «Спартак» «отскочил» в матче с «Ахматом» 3
    В Госдуме назвали виновного в трех матчах «Спартака» без побед 7
    Зарема предложила назначить Черчесова ответственным за шашлык в Тарасовке 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.08.2023 23:21
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6099

      fakeid 1 час назад

      обычно зенит хорошо стартует, а посреди практически каждой осени начинается мрак, особенно, если в лч играем параллельно. я про последние лет 10. спартак же сдох уже в середине августа, но, как выясняется, он и не был жив, когда обыграл всего-лишь оренбург и 2 команды из фнл (балтика, рубин). золотые медали начали примерять после 3 туров. а вот теперь открылась вся правда, как только стали попадаться более-менее приличные соперники. а в следующем туре увлекательная поездка в краснодар (без шансов вообще), далее сочи, динамо, крылья, цска. ставлю на то, что к октябрю спартак будет во второй половине таблицы с таким тренером и дохлым промесом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1175

      Krics 1 час назад

      Стакан на половину полон,ихмо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1868

      GermanVo 1 час назад

      Чего мы там потеряли, какие 2 очка??? Надо сказать спасибо, что одно очко с такой игрой заработали. В штрафной просто проходной двор какой-то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      erybov1965 1 час назад

      Б..ть,даже читать противно.Одно и тоже,каждый чемпионат.Какой капитан,такая и команда.Беззубая игра или не желание играть в полную силу-пока это единственная причина этой серии - видно не вооруженным глазом.Так играть дома-это себя не уважать и не уважать своих болельщиков.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 