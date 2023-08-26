Джикия высказался о трехматчевой серии «Спартака» без побед

Капитан «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

У «Спартака» 3 матча подряд без побед.

Команда идет в РПЛ 6-й.

Впереди кубковый матч с «Динамо».

«Серия без побед? В спорте такое бывает. Внутри коллектива мы общаемся, ищем ключи, чтобы это исправить. Надо смотреть вперeд. Да, банальные слова, но чемпионат весь впереди. Скорее, потеряли два очка, но такое бывает», – сказал Джикия.