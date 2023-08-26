Джикия высказался о трехматчевой серии «Спартака» без побед

обычно зенит хорошо стартует, а посреди практически каждой осени начинается мрак, особенно, если в лч играем параллельно. я про последние лет 10. спартак же сдох уже в середине августа, но, как выясняется, он и не был жив, когда обыграл всего-лишь оренбург и 2 команды из фнл (балтика, рубин). золотые медали начали примерять после 3 туров. а вот теперь открылась вся правда, как только стали попадаться более-менее приличные соперники. а в следующем туре увлекательная поездка в краснодар (без шансов вообще), далее сочи, динамо, крылья, цска. ставлю на то, что к октябрю спартак будет во второй половине таблицы с таким тренером и дохлым промесом.
Капитан «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).
- У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
- Команда идет в РПЛ 6-й.
- Впереди кубковый матч с «Динамо».
«Серия без побед? В спорте такое бывает. Внутри коллектива мы общаемся, ищем ключи, чтобы это исправить. Надо смотреть вперeд. Да, банальные слова, но чемпионат весь впереди. Скорее, потеряли два очка, но такое бывает», – сказал Джикия.