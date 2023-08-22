Президент «Сосьедада» объяснил, почему клуб выбрал Захаряна

Президент «Реал Сосьедада» Хокин Аперрибай рассказал, почему был куплен именно Арсен Захарян.

– Почему вы выбрали Захаряна для усиления центра поля? Зачем идти так далеко, в Россию, за новым игроком на эту позицию? Что привлекло ваше внимание?

– «Реал Сосьедад» следит за Арсеном с 2019 года. У нас 33 отчета по игроку. Мы пристально следили за его игрой.

Летом 2022-го мы спрашивали про его доступность. И когда мы поняли, что Давид Сильва больше не будет играть, стало окончательно понятно, что это тот игрок, который нам нужен.