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    • Президент «Сосьедада» объяснил, почему клуб выбрал Захаряна

    Президент «Сосьедада» объяснил, почему клуб выбрал Захаряна

    Президент «Реал Сосьедада» Хокин Аперрибай рассказал, почему был куплен именно Арсен Захарян.

    – Почему вы выбрали Захаряна для усиления центра поля? Зачем идти так далеко, в Россию, за новым игроком на эту позицию? Что привлекло ваше внимание?

    «Реал Сосьедад» следит за Арсеном с 2019 года. У нас 33 отчета по игроку. Мы пристально следили за его игрой.

    Летом 2022-го мы спрашивали про его доступность. И когда мы поняли, что Давид Сильва больше не будет играть, стало окончательно понятно, что это тот игрок, который нам нужен.

    • Захарян перешел в «Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с игроком подписан на 6 лет.
    • Российский полузащитник выбрал 12-й игровой номер.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +44

      Отчим Бората 23 минуты назад

      Захарянку? Ну он хороший! Ну как я могу его выгнать… Он хороший! Он очень здорово бежит, он очень здорово все понимает, он техничный! Не могу его выгнать. Я хочу, чтобы такие игроки были в Испании!

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