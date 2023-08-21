«Манчестер Сити» согласовал третий летний трансфер

«Манчестер Сити» в скором времени усилит правый фланг атаки.
Новичком команды станет вингер «Ренна» Жереми Доку.
Французы согласились продать игрока за 60 миллионов евро.
Медицинское обследование бельгийца запланировано на конец этой недели.
- Рыночная стоимость Доку – 28 миллионов евро.
- В прошлом сезоне он провел за «Ренн» 35 матчей, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.
- «Сити» ищет замену для Рияда Мареза, ушедшего в саудовский «Аль-Ахли».
- Для клуба этот трансфер станет 3-м за лето после Матео Ковачича (29,1 млн евро) и Йошко Гвардиола (90 млн евро).
Источник: твиттер Фабрицио Романо