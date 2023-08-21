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    «Манчестер Сити» согласовал третий летний трансфер

    «Манчестер Сити» в скором времени усилит правый фланг атаки.

    Новичком команды станет вингер «Ренна» Жереми Доку.

    Французы согласились продать игрока за 60 миллионов евро.

    Медицинское обследование бельгийца запланировано на конец этой недели.

    • Рыночная стоимость Доку – 28 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне он провел за «Ренн» 35 матчей, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.
    • «Сити» ищет замену для Рияда Мареза, ушедшего в саудовский «Аль-Ахли».
    • Для клуба этот трансфер станет 3-м за лето после Матео Ковачича (29,1 млн евро) и Йошко Гвардиола (90 млн евро).

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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