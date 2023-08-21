Захарян рассказал, как его приняли в «Сосьедаде»

Полузащитник Арсен Захарян рассказал о теплом приеме в «Сосьедаде».

«Я даже не ожидал, что меня так примут – все супердоброжелательны. С моего первого захода на базу персонал, футболисты меня поприветствовали и помогли со всякими разными вопросами», – сказал Захарян.

Захарян перешел в «Сосьедад» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.

Контракт с игроком подписан на 6 лет.

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