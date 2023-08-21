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    Захарян назвал причину, по которой выбрал «Сосьедад»

    Полузащитник Арсен Захарян объяснил, почему перешел из «Динамо» в «Сосьедад».

    «Для меня это большой клуб. Я всегда мечтал играть в Испании. И как только я услышал про «Реал Сосьедад», я сразу решил, что должен сюда перейти.

    Я всегда следил за испанским футболом и «Реал Сосьедад» всегда был в топе для меня», – сказал Захарян.

    • Захарян перешел в «Сосьедад» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с игроком подписан на 6 лет.
    • Российский полузащитник выбрал 12-й игровой номер.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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