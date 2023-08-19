Захарян будет играть в «Сосьедаде» под номером Бегиристайна

Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян определился с игровым номером.
Россиянин будет играть под 12-м номером. Под ним в сезоне-1987/88 за команду выступал полузащитник Чики Бегиристайн.
Бегиристайн выступал за «Сосьедад» в 1982-1988 годах, провел в чемпионате за басков 187 матчей, забил 23 гола. Затем Чики перешел в «Барселону», где провел семь лет. Сейчас испанец занимает административный пост в «Манчестер Сити».
- Баски заплатили за Захаряна 12 миллионов евро.
- Арсен – воспитанник «Динамо».
- «Сосьедад» выступит в Лиге чемпионов.
Фото: соцсети «Реал Сосьедада»
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Источник: «Бомбардир»