Захарян будет играть в «Сосьедаде» под номером Бегиристайна

Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян определился с игровым номером.

Россиянин будет играть под 12-м номером. Под ним в сезоне-1987/88 за команду выступал полузащитник Чики Бегиристайн.

Бегиристайн выступал за «Сосьедад» в 1982-1988 годах, провел в чемпионате за басков 187 матчей, забил 23 гола. Затем Чики перешел в «Барселону», где провел семь лет. Сейчас испанец занимает административный пост в «Манчестер Сити».

Баски заплатили за Захаряна 12 миллионов евро.

Арсен – воспитанник «Динамо».

«Сосьедад» выступит в Лиге чемпионов.

Фото: соцсети «Реал Сосьедада»

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