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    • В «Сосьедаде» прокомментировали прибытие Захаряна в Испанию

    В «Сосьедаде» прокомментировали прибытие Захаряна в Испанию

    «Реал Сосьедад» подтвердил, что Арсен Захарян уже прилетел в Испанию, а также назвал дату медосмотра для полузащитника «Динамо».

    «Можем подтвердить, что Захарян прибыл в Сан-Себастьян. Но официально пока ничего не подписано.

    19 августа Арсен пройдeт медосмотр. Когда всe случится официально, мы обо всeм сообщим», – сообщили в пресс-службе клуба Примеры.

    • 20-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • Его статистика за главную команду: 89 матчей, 19 голов, 25 ассистов.
    • Ожидается, что «Сосьедад» заплатит за хавбека 12 млн евро + бонусы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19

      Val 46 44 минуты назад

      слабо верится в успех Захаряна. Он в РПЛ блистал разве, решал судьбу матчей

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21382

      Cleaner 1 час назад

      Не пройдет ЖВАЧНЫЙ Захарян медосмотр в Сосьедаде. И назад в Динаму! А там уже Карраскаль место себе застолбил!!!...)))

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