В «Сосьедаде» прокомментировали прибытие Захаряна в Испанию

«Реал Сосьедад» подтвердил, что Арсен Захарян уже прилетел в Испанию, а также назвал дату медосмотра для полузащитника «Динамо».

«Можем подтвердить, что Захарян прибыл в Сан-Себастьян. Но официально пока ничего не подписано.

19 августа Арсен пройдeт медосмотр. Когда всe случится официально, мы обо всeм сообщим», – сообщили в пресс-службе клуба Примеры.