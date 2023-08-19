В «Сосьедаде» прокомментировали прибытие Захаряна в Испанию

«Реал Сосьедад» подтвердил, что Арсен Захарян уже прилетел в Испанию, а также назвал дату медосмотра для полузащитника «Динамо».
«Можем подтвердить, что Захарян прибыл в Сан-Себастьян. Но официально пока ничего не подписано.
19 августа Арсен пройдeт медосмотр. Когда всe случится официально, мы обо всeм сообщим», – сообщили в пресс-службе клуба Примеры.
- 20-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- Его статистика за главную команду: 89 матчей, 19 голов, 25 ассистов.
- Ожидается, что «Сосьедад» заплатит за хавбека 12 млн евро + бонусы.
Источник: «Чемпионат»