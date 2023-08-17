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  • Шикарные условия Захаряна в «Сосьедаде»: личный водитель и зарплата в два раза больше, чем в «Динамо»

Шикарные условия Захаряна в «Сосьедаде»: личный водитель и зарплата в два раза больше, чем в «Динамо»

17 августа 2023, 17:34
14

Стало известно, сколько будет зарабатывать полузащитник Арсен Захарян после перехода из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

«Зарплата Захаряна в Испании будет 1,4 миллиона евро в год. Это более чем в 2 раза больше, чем в «Динамо».

При этом клуб ему предоставляет жилье и личного водителя», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

  • 20-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
  • Его статистика за главную команду: 89 матчей, 19 голов, 25 ассистов.
  • Ожидается, что «Сосьедад» заплатит за хавбека 12 млн евро + бонусы.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Динамо Реал Сосьедад Захарян Арсен
Комментарии (14)
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BAIv
1692283944
всё закончилось, у басков армяне тоже в руководстве?
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Эном айс
1692286188
Лада седааан . Баклажан.И шофёр бывший сочинский бомбила Возген.
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Вомбат
1692286268
Источник - телеграм-канал "Фантазии Фарятьева".
Ответить
BRAZILES
1692286485
посмотрим как он будет поллировать лавку
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Алим Терек
1692287072
когда эта санта-барбара закончится?
Ответить
yorgenbarenz
1692302012
Может,он шланговал в Динамо в последнее время,но впечатление от него такое,что в Испании ему могут предложить через полгода самому поработать шофёром.
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Томик
1692303664
Теперь надо не обосраться.
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Сергей-Садковский-google
1692334864
А ничего что в России налоги 13%, а в Испании около 40-ка? Так что в смысле зарплаты он ничего не выиграл, для этого надо было переходить в Зенит или в Краснодар.
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яцык
1692343854
Да и нахер ему динамо
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alefreddy
1692541505
Аршавин тогда тоже побежал за баблом в Арсенал а когда узнал какие налоги прослезился
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