когда эта санта-барбара закончится?
Стало известно, сколько будет зарабатывать полузащитник Арсен Захарян после перехода из «Динамо» в «Реал Сосьедад».
«Зарплата Захаряна в Испании будет 1,4 миллиона евро. Это более чем в 2 раза больше, чем в «Динамо».
При этом клуб ему предоставляет жилье и личного водителя», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».
- 20-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- Его статистика за главную команду: 89 матчей, 19 голов, 25 ассистов.
- Ожидается, что «Сосьедад» заплатит за хавбека 12 млн евро + бонусы.
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