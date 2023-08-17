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    • Шикарные условия Захаряна в «Сосьедаде»: личный водитель и зарплата в два раза больше, чем в «Динамо»

    Шикарные условия Захаряна в «Сосьедаде»: личный водитель и зарплата в два раза больше, чем в «Динамо»

    Стало известно, сколько будет зарабатывать полузащитник Арсен Захарян после перехода из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

    «Зарплата Захаряна в Испании будет 1,4 миллиона евро. Это более чем в 2 раза больше, чем в «Динамо».

    При этом клуб ему предоставляет жилье и личного водителя», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

    • 20-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • Его статистика за главную команду: 89 матчей, 19 голов, 25 ассистов.
    • Ожидается, что «Сосьедад» заплатит за хавбека 12 млн евро + бонусы.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 17:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +22

      Алимпаша-Геримов-yandex 2 часа назад

      когда эта санта-барбара закончится?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      upiter535 2 часа назад

      Через год-полтора вернется в Россию,наверное в Зенит!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Альберт1 > upiter535 43 минуты назад

      Да нет,в Краснодар ,ведь он рвется к чемпионству,но это не точно,споткнется об Зенит!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +379

      BRAZILES 3 часа назад

      посмотрим как он будет поллировать лавку

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13073

      Вомбат 3 часа назад

      Источник - телеграм-канал "Фантазии Фарятьева".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5124

      Эном айс 3 часа назад

      Лада седааан
      .
      Баклажан.И шофёр бывший сочинский бомбила
      Возген.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3245

      BAIv 3 часа назад

      всё закончилось, у басков армяне тоже в руководстве?

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      Ответить
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      Рейтинг: +1652

      koli4ka 3 часа назад

      так ожидается...или заплатит???

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