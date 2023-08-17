Шикарные условия Захаряна в «Сосьедаде»: личный водитель и зарплата в два раза больше, чем в «Динамо»

Стало известно, сколько будет зарабатывать полузащитник Арсен Захарян после перехода из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

«Зарплата Захаряна в Испании будет 1,4 миллиона евро в год. Это более чем в 2 раза больше, чем в «Динамо».

При этом клуб ему предоставляет жилье и личного водителя», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

20-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

Его статистика за главную команду: 89 матчей, 19 голов, 25 ассистов.

Ожидается, что «Сосьедад» заплатит за хавбека 12 млн евро + бонусы.

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