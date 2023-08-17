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    Губерниев отреагировал на дисквалификацию Дзюбы

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался по поводу наказания для форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    • В выходные игрок после матча «Локо» – «Крылья Советов» (1:1) нахамил журналисту.
    • Дзюба пообещал журналисту «засунуть в одно место» телефон, если он не перестанет задавать вопросы, которые не нравятся Артему.
    • КДК РФС условно дисквалифицировал нападающего на 2 матча и оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

    «Если Артем продолжит делать что-то подобное, то его условная дисквалификация превратится в реальную. Ему дали шанс. Посмотрим, воспользуется ли он им.

    Повлияет ли эта ситуация на работу журналистов с игроками? У нас в принципе очень многие истории в футболе остаются безнаказанными. Вспомните Широкова, Григоряна, который не извинился перед журналисткой, Безбородова, который хамил корреспонденту.

    Футбольные люди чувствуют себя отдельной кастой, а это не так. С моей точки зрения, к таким вещам нужно относиться более строго», – заявил Губерниев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +289

      Александр.Т. 1 час назад

      Задевайте вопросы там где положено а не бегайте с телефоном везде где находиться футболист

      0
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      Рейтинг: +25248

      bset 4 часа назад

      Это вы себя чувствуете отдельной кастой. Вспомнить только высказывание одного из вас "Я не пресс-служба, я не буду это комментировать". Ну не нравится - вон работ достойных куча. А тут контент помойка за государственные деньги. Если не бы сами спортивные мероприятия, вас бы даже и не включил никто. Никакой интересной аналитики - только желтуха.

      2
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      Рейтинг: +15909

      Алексей З 4 часа назад

      Дело дойдёт до того , что никто не будет вам давать комментарии ( и правильно сделают ), в не прописанных регламентом местах. Журналисты - дебилы уже достали всех своей тупостью и провокациями.

      2
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      Рейтинг: +11

      Ми-Ша-vkontakte > Алексей З 1 час назад

      Согласен

      0
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      Рейтинг: +265

      kara-mba 4 часа назад

      "Ему дали шанс." Обалдеть!!! Клал он на якобы ваш шанс.

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