Губерниев отреагировал на дисквалификацию Дзюбы

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался по поводу наказания для форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

В выходные игрок после матча «Локо» – «Крылья Советов» (1:1) нахамил журналисту.

Дзюба пообещал журналисту «засунуть в одно место» телефон, если он не перестанет задавать вопросы, которые не нравятся Артему.

КДК РФС условно дисквалифицировал нападающего на 2 матча и оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

«Если Артем продолжит делать что-то подобное, то его условная дисквалификация превратится в реальную. Ему дали шанс. Посмотрим, воспользуется ли он им.

Повлияет ли эта ситуация на работу журналистов с игроками? У нас в принципе очень многие истории в футболе остаются безнаказанными. Вспомните Широкова, Григоряна, который не извинился перед журналисткой, Безбородова, который хамил корреспонденту.

Футбольные люди чувствуют себя отдельной кастой, а это не так. С моей точки зрения, к таким вещам нужно относиться более строго», – заявил Губерниев.

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