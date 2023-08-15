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    Акинфеев объяснил свою седину

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев пожаловался на обилие пенальти в свои ворота.

    «Я говорил, что начиная с финала Кубка России мне били пенальти чуть ли не каждую игру: Суперкубок, с «Ахматом» тоже били пенальти. Каждую игру бьют пенальти, хотя я седею с каждым ударом», – сказал Акинфеев.

    • Игрок дебютировал в РПЛ 20 лет назад.
    • Всю карьеру Акинфеев проводит в ЦСКА.
    • Он помог команде выиграть Кубок УЕФА в 2005 году.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 20:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6265

      AtticusFinch 1 час назад

      Акинфеев объяснил свою седину.....Седина - это просто тупо нехватка меланина , который отвечает за окрас - по сути пигмента ) Что счас я прочитал в статье -просто в очередной раз на уши не натянуть....

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