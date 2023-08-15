Акинфеев объяснил свою седину

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев пожаловался на обилие пенальти в свои ворота.

«Я говорил, что начиная с финала Кубка России мне били пенальти чуть ли не каждую игру: Суперкубок, с «Ахматом» тоже били пенальти. Каждую игру бьют пенальти, хотя я седею с каждым ударом», – сказал Акинфеев.