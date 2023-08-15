Захарян и «Сосьедад» согласовали контракт: новые подробности трансфера

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян согласовал контракт с «Сосьедадом», сообщает «СЭ».

Завтра, 16 августа, россиянин вылетает в Испанию. Он приземлится в Сан-Себастьяне вечером.

В четверг 20-летний футболист пройдет медосмотр, после которого он станет игроком «Сосьедада».