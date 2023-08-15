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    • Захарян и «Сосьедад» согласовали контракт: новые подробности трансфера

    Захарян и «Сосьедад» согласовали контракт: новые подробности трансфера

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян согласовал контракт с «Сосьедадом», сообщает «СЭ».

    Завтра, 16 августа, россиянин вылетает в Испанию. Он приземлится в Сан-Себастьяне вечером.

    В четверг 20-летний футболист пройдет медосмотр, после которого он станет игроком «Сосьедада».

    • Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
    • У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +102310

      zigbert 1 час назад

      Мечта Захаряна осуществилась, команда хорошего уровня. Теперь есть возможность показать себя в Примере. А может это скрытый Кварацхелия?

      0
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      Рейтинг: +2107

      Fialet 1 час назад

      Сосидаты лоханулись, если это всё правда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      Bez Imeni 3 часа назад

      Было бы хорошо если бы у него там всё получилось как у Головина, но я в это не верю...

      1
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      Рейтинг: +4726

      Ziklop 5 часов назад

      хочется посмотреть как у него там пойдёт.

      2
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