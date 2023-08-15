Захарян сегодня прилетит в Сан-Себастьян: известна дата возможного дебюта за «Сосьедад»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад».

По информации Marca, во вторник, 15 августа, россиянин прилетит в Сан-Себастьян для подписания контракта с клубом.

Дебют Захаряна за «Сосьедад» может состояться уже в эту субботу, если 20-летний игрок успеет провести несколько тренировок.