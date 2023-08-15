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    • Захарян сегодня прилетит в Сан-Себастьян: известна дата возможного дебюта за «Сосьедад»

    Захарян сегодня прилетит в Сан-Себастьян: известна дата возможного дебюта за «Сосьедад»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад».

    По информации Marca, во вторник, 15 августа, россиянин прилетит в Сан-Себастьян для подписания контракта с клубом.

    Дебют Захаряна за «Сосьедад» может состояться уже в эту субботу, если 20-летний игрок успеет провести несколько тренировок.

    • Захарян должен перейти в «Сосьедад» на этой неделе.
    • Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
    • У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа.

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    Источник: Marca

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