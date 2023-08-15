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  • Захарян сегодня прилетит в Сан-Себастьян: известна дата возможного дебюта за «Сосьедад»

Захарян сегодня прилетит в Сан-Себастьян: известна дата возможного дебюта за «Сосьедад»

15 августа 2023, 11:19
2

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад».

По информации Marca, во вторник, 15 августа, россиянин прилетит в Сан-Себастьян для подписания контракта с клубом.

Дебют Захаряна за «Сосьедад» может состояться уже в эту субботу, если 20-летний игрок успеет провести несколько тренировок.

  • Захарян должен перейти в «Сосьедад» на этой неделе.
  • Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
  • У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа.

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Источник: Marca
Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен
Комментарии (2)
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odessakmv
1692092160
Попкорн греть?
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Из Твери Леха
1692102079
Круто. Валера там почти стал чемпионом.
Ответить
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