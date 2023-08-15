Гурцкая назвал провалом «Динамо» трансфер Захаряна в «Сосьедад»

Агент Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!» раскритиковал «Динамо» за продажу полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

– Ничего против этого трансфера я не имею. Для Захаряна это, наверное, здорово – сидеть на лавке в клубе из Лиги чемпионов. Да и город хороший, там полно мишленовских ресторанов. Но для «Динамо» этот трансфер – провал.

– Почему?

– 9 миллионов евро за якобы лучшего русского футболиста – очень мало. «Реал Сосьедад» заплатит 12 миллионов, но 3 из них достанутся агентам, а не клубу.

У меня простой вопрос к руководству «Динамо»: почему вообще сложилась такая ситуация, в которой у молодого футболиста, одного из самых талантливых в стране, остается один год контракта? У Сперцяна, например, никогда не останется год по контракту. Такое даже представить нельзя.

– Допустим, Захарян не захотел продлевать контракт. Что в таком случае мог сделать клуб?

– В «Динамо» должны были озаботиться этим вопросом еще год назад. Если год назад было понятно, что контракт не будет переподписан, то уже тогда необходимо было применять более жесткие санкции. Если подобные моменты не решаются, то к клубу у меня большие вопросы.

Захарян должен перейти в «Сосьедад» на этой неделе.

Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.

У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа.

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