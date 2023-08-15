Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Гурцкая назвал провалом «Динамо» трансфер Захаряна в «Сосьедад»

    Гурцкая назвал провалом «Динамо» трансфер Захаряна в «Сосьедад»

    Агент Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!» раскритиковал «Динамо» за продажу полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

    – Ничего против этого трансфера я не имею. Для Захаряна это, наверное, здорово – сидеть на лавке в клубе из Лиги чемпионов. Да и город хороший, там полно мишленовских ресторанов. Но для «Динамо» этот трансфер – провал.

    – Почему?

    – 9 миллионов евро за якобы лучшего русского футболиста – очень мало. «Реал Сосьедад» заплатит 12 миллионов, но 3 из них достанутся агентам, а не клубу.

    У меня простой вопрос к руководству «Динамо»: почему вообще сложилась такая ситуация, в которой у молодого футболиста, одного из самых талантливых в стране, остается один год контракта? У Сперцяна, например, никогда не останется год по контракту. Такое даже представить нельзя.

    – Допустим, Захарян не захотел продлевать контракт. Что в таком случае мог сделать клуб?

    – В «Динамо» должны были озаботиться этим вопросом еще год назад. Если год назад было понятно, что контракт не будет переподписан, то уже тогда необходимо было применять более жесткие санкции. Если подобные моменты не решаются, то к клубу у меня большие вопросы.

    • Захарян должен перейти в «Сосьедад» на этой неделе.
    • Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
    • У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа.

    Российский футбол набирает обороты: активируйте бонус в 17000₽ и ставьте на матчи любимой команды без риска!

    Новости по теме
    Орещук ответил, кто сильнее как игрок – Захарян или Карпин 2
    Захарян и «Сосьедад» согласовали контракт: новые подробности трансфера 4
    Захарян сегодня прилетит в Сан-Себастьян: известна дата возможного дебюта за «Сосьедад» 2
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:44
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19039

      paracetamol 10 часов назад

      Я так и не понял, Гурцкая мужик или баба? А может трансвестит?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +804

      eugen-han 11 часов назад

      Всё по делу и в соответствии, а Гурцкая так говорит, потому что привык к спекуляциям.
      Надо трезво и реально оценивать переход, исходя из соотношения: цена- качество

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15874

      Алексей З 12 часов назад

      Тимур лукавит.
      Освещая каждый тур , уже давно Захаряна упоминают только с негативной стороны, при этом заявляя что 12 млн это мало , как так ?
      Ну хочет человек в Европу, остался год контракта, ну в полне приемлемые деньги.
      Наши хотелки должны быть реальными.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1425

      SLADE2019 > Алексей З 12 часов назад

      При всем при этом, сам он далеко не гений в этой области. Нечего других учить, сам работай.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15874

      Алексей З > SLADE2019 11 часов назад

      Он в праве высказать своё мнение.
      Решение приняли игрок и клуб, тема закрыта.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1425

      SLADE2019 > Алексей З 9 часов назад

      Вправе, кто спорит. Но в своей области деятельности можно и корректность соблюсти. Сам он много за рубеж за хорошие деньги россиян продал? То то и оно, совсем немного.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 