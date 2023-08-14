Новые подробности о переходе Захаряна из «Динамо» в «Сосьедад»

Молодец что ушёл! Нам чемпионат бестолковый , топчемся на одном месте без Еврокубков.Нужен какой то прогресс, обучение может даже хорошему футболу.
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян завтра пройдет медосмотр в «Реал Сосьедаде».
«Медосмотр у Захаряна запланирован на завтра в Испании. После этого подписание контракта с «Реал Сосьедадом», – написал в телеграме журналист «Чемпионата» Андрей Панков.
- Захарян перейдет в «Сосьедад» на этой неделе.
- Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
- У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа.