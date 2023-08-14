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    • Новые подробности о переходе Захаряна из «Динамо» в «Сосьедад»

    Новые подробности о переходе Захаряна из «Динамо» в «Сосьедад»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян завтра пройдет медосмотр в «Реал Сосьедаде».

    «Медосмотр у Захаряна запланирован на завтра в Испании. После этого подписание контракта с «Реал Сосьедадом», – написал в телеграме журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

    • Захарян перейдет в «Сосьедад» на этой неделе.
    • Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
    • У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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    Сегодня, 15:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -28

      Zenit2312 58 минут назад

      Молодец что ушёл! Нам чемпионат бестолковый , топчемся на одном месте без Еврокубков.Нужен какой то прогресс, обучение может даже хорошему футболу.

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      Рейтинг: +14859

      Skull_Boy 1 час назад

      Да всем насрать игрок бестолковый, где ему будут давать шансы до зимы, дальше лавка, аренда и зимой домой, где в Аталанте не знают как отмучится от Миранчука, если даже туркам не нужен

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