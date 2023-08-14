Новые подробности о переходе Захаряна из «Динамо» в «Сосьедад»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян завтра пройдет медосмотр в «Реал Сосьедаде».

«Медосмотр у Захаряна запланирован на завтра в Испании. После этого подписание контракта с «Реал Сосьедадом», – написал в телеграме журналист «Чемпионата» Андрей Панков.