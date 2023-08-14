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    • «Спартак» определил главного кандидата на усиление позиции центрального защитника

    «Спартак» определил главного кандидата на усиление позиции центрального защитника

    Защитник «Альмерии» Срджан Бабич может перейти в «Спартак».

    «По моей информации, левоногий центральный защитник «Альмерии» может перейти в «Спартак». Эшуорт и Абаскаль, несмотря на более интересные варианты защитников, остановили свой выбор на сербе Бабиче.

    Он является главным кандидатом на усиление красно-белых. В ближайшее время серб может перейти в «Спартак», – сообщил телеграм-канал «У Кузьмича».

    • 27-летний Бабич провел 4 матча за сборную Сербии.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал «У Кузьмича»

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    Сегодня, 14:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2951

      alefreddy 24 минуты назад

      на безрыбье и рак рыба

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +671

      Ниф-Ниф 27 минут назад

      Неважно, что левоногий, главное - чтобы не кривоногий!

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