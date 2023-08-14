«Спартак» определил главного кандидата на усиление позиции центрального защитника

Защитник «Альмерии» Срджан Бабич может перейти в «Спартак».

«По моей информации, левоногий центральный защитник «Альмерии» может перейти в «Спартак». Эшуорт и Абаскаль, несмотря на более интересные варианты защитников, остановили свой выбор на сербе Бабиче.

Он является главным кандидатом на усиление красно-белых. В ближайшее время серб может перейти в «Спартак», – сообщил телеграм-канал «У Кузьмича».