Стала известна причина, по которой Мбаппе решил вернуться в состав «ПСЖ»

Килиан Мбаппе вернулся в состав «ПСЖ».

Парижский клуб отстранял форварда в июле, но вчера объявил о его возвращении.

Как пишет журналист Санти Ауна, Мбаппе решил играть за «ПСЖ» после ухода из команды Неймара. Бразилец близок к переезду в Саудовскую Аравию.

Мбаппе может подписать с «ПСЖ» контракт на два года.

В нем будет прописана опция об уходе в «Реал».

Большой футбол вернулся: используйте бонус в 17000₽ и следите за любимой командой!