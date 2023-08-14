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    • Стала известна причина, по которой Мбаппе решил вернуться в состав «ПСЖ»

    Стала известна причина, по которой Мбаппе решил вернуться в состав «ПСЖ»

    Килиан Мбаппе вернулся в состав «ПСЖ».

    Парижский клуб отстранял форварда в июле, но вчера объявил о его возвращении.

    Как пишет журналист Санти Ауна, Мбаппе решил играть за «ПСЖ» после ухода из команды Неймара. Бразилец близок к переезду в Саудовскую Аравию.

    • Мбаппе может подписать с «ПСЖ» контракт на два года.
    • В нем будет прописана опция об уходе в «Реал».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2585

      моэм 2 часа назад

      Ничего Мбаппе " не решал" и Неймар тоже ни при чём.....тут просто тренер РЕШИЛ поставить Мбаппе в основу на следующий матч , иначе оштрафует его за неявку ....вот и всё .

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      Рейтинг: +240

      russkiisergei 6 часов назад

      получается он сам себя отстранял? раз сам вернулся.

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      Рейтинг: +24

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 6 часов назад

      Европейский футбол скупают шейхи

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