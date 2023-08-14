Стала известна причина, по которой Мбаппе решил вернуться в состав «ПСЖ»

Ничего Мбаппе " не решал" и Неймар тоже ни при чём.....тут просто тренер РЕШИЛ поставить Мбаппе в основу на следующий матч , иначе оштрафует его за неявку ....вот и всё .
Килиан Мбаппе вернулся в состав «ПСЖ».
Парижский клуб отстранял форварда в июле, но вчера объявил о его возвращении.
Как пишет журналист Санти Ауна, Мбаппе решил играть за «ПСЖ» после ухода из команды Неймара. Бразилец близок к переезду в Саудовскую Аравию.
- Мбаппе может подписать с «ПСЖ» контракт на два года.
- В нем будет прописана опция об уходе в «Реал».
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