Клаудиньо призвал арбитров справедливо относиться к «Зениту»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо выступил с критикой в адрес судей в перерыве матча четвертого тура РПЛ против «Факела» (2:0).
- Матч в поле обслуживал москвич Павел Шадыханов.
- У «Факела» 0 очков в сезоне.
- «Зенит» отстает от 1-го места на 5 очков.
«Я считаю, нам необходимо равенство в отношении судей к командам. Оно должно распространяться на обе команды.
Не первый раз сегодня повторяется такое: и я получил удар по ногам, и Дуглас Сантос. Судья не показал карточки соперникам, при этом Дуглас тут же получил предупреждение за нарушение на игроке «Факела». Мне это кажется несправедливым.
Я не говорю о том, что нам нужна помощь от арбитров, но мы бы хотели видеть равное отношение со стороны судейского корпуса», – возмутился Клаудиньо.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»