Клаудиньо призвал арбитров справедливо относиться к «Зениту»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо выступил с критикой в адрес судей в перерыве матча четвертого тура РПЛ против «Факела» (2:0).

Матч в поле обслуживал москвич Павел Шадыханов.

У «Факела» 0 очков в сезоне.

«Зенит» отстает от 1-го места на 5 очков.

«Я считаю, нам необходимо равенство в отношении судей к командам. Оно должно распространяться на обе команды.

Не первый раз сегодня повторяется такое: и я получил удар по ногам, и Дуглас Сантос. Судья не показал карточки соперникам, при этом Дуглас тут же получил предупреждение за нарушение на игроке «Факела». Мне это кажется несправедливым.

Я не говорю о том, что нам нужна помощь от арбитров, но мы бы хотели видеть равное отношение со стороны судейского корпуса», – возмутился Клаудиньо.