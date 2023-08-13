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  • Клаудиньо призвал арбитров справедливо относиться к «Зениту»

Клаудиньо призвал арбитров справедливо относиться к «Зениту»

13 августа 2023, 20:11
43

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо выступил с критикой в адрес судей в перерыве матча четвертого тура РПЛ против «Факела» (2:0).

  • Матч в поле обслуживал москвич Павел Шадыханов.
  • У «Факела» 0 очков в сезоне.
  • «Зенит» отстает от 1-го места на 5 очков.

«Я считаю, нам необходимо равенство в отношении судей к командам. Оно должно распространяться на обе команды.

Не первый раз сегодня повторяется такое: и я получил удар по ногам, и Дуглас Сантос. Судья не показал карточки соперникам, при этом Дуглас тут же получил предупреждение за нарушение на игроке «Факела». Мне это кажется несправедливым.

Я не говорю о том, что нам нужна помощь от арбитров, но мы бы хотели видеть равное отношение со стороны судейского корпуса», – возмутился Клаудиньо.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел Зенит Клаудиньо
Комментарии (43)
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timon2401
1691947788
не нравится Зениту по правилам играть которые сами и создали за последние годы))) надо же, по ногам бразильца ударили а команда соперника вся ещё на поле в полном составе!!! уму не постижимо
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spam2009
1691948644
все бы хотели видеть равное отношение со стороны судейского корпуса, но только не такое о котором рассуждает немытый житель влажных лесов Амазонки. Там тоже есть болота. И это по ходу заразно
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ySS
1691949058
Упал игрок, бьётся в конвульсиях, тут же поднимается как ни в чём не бывало... Про кого это, а? И это не только сегодня
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paracetamol
1691949571
Да уж, задача малоквалифицированных и предвзятых свистунишек - выбить Клаудинью, чтобы легче было свиням и дырнамикам приблизится к пьедесталу! Стыдуха!!!
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ivany4
1691949754
Для начала тебе надо выучить правила футбола в России.))) Здесь судят по прихоти Ми(ю)ллера.)) Требуешь равенства, сам играй чисто и без подстав.
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vmonomah17
1691951102
Объясните наконец чернокожему, что газпром не все матчи судьям проплачивает)))
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neveldomha
1691951596
Бывший судья Николаев очень интересно объяснил вот такие странные судейские трактовки не в пользу Зенита. Игроки Факела не успевали за техничными игроками Зенита. Поэтому их надо понять и простить. И относиться к их нарушениям более снисходительно.
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Spirit_78
1691954701
Судьям видимо кто-то намекнул, что Клаудиньо можно бить как угодно, и в сторону соперников не то что карточки показывать - даже фолы фиксировать не нужно.
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anatolich72
1691983983
В Питере ныть!!!
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ScarlettOgusania
1691996622
Клава заныл, как Луческу, про судейский произвол, а бом.жи ни одной победы без помощи судей одержать не могут!)
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