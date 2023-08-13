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    • Клаудиньо призвал арбитров справедливо относиться к «Зениту»

    Клаудиньо призвал арбитров справедливо относиться к «Зениту»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо выступил с критикой в адрес судей в перерыве матча четвертого тура РПЛ против «Факела» (2:0).

    • Матч в поле обслуживал москвич Павел Шадыханов.
    • У «Факела» 0 очков в сезоне.
    • «Зенит» отстает от 1-го места на 5 очков.

    «Я считаю, нам необходимо равенство в отношении судей к командам. Оно должно распространяться на обе команды.

    Не первый раз сегодня повторяется такое: и я получил удар по ногам, и Дуглас Сантос. Судья не показал карточки соперникам, при этом Дуглас тут же получил предупреждение за нарушение на игроке «Факела». Мне это кажется несправедливым.

    Я не говорю о том, что нам нужна помощь от арбитров, но мы бы хотели видеть равное отношение со стороны судейского корпуса», – возмутился Клаудиньо.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии24
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      Рейтинг: +618

      Айболид 17 минут назад

      Есть типы , которые не видят нарушений правил против игроков Зенита . Не видят и всё , хоть ты их рылом тыкай - скажут "не было ничего". Зато за каждый толчок со стороны зенитовца , брызгая слюнями требуют для него КК и 10-ку с конфискацией .
      Они кстати после матча с Уралом какие-то тихие были .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5301

      neveldomha 40 минут назад

      Бывший судья Николаев очень интересно объяснил вот такие странные судейские трактовки не в пользу Зенита. Игроки Факела не успевали за техничными игроками Зенита. Поэтому их надо понять и простить. И относиться к их нарушениям более снисходительно.

      0
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      Рейтинг: +539

      arrivalgist 45 минут назад

      Не к Зениту справедливо относиться, а ко всем командам равно. Автор или проститутка или тупой.

      1
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      Рейтинг: +1735

      vmonomah17 49 минут назад

      Объясните наконец чернокожему, что газпром не все матчи судьям проплачивает)))

      2
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      Рейтинг: +11381

      ivany4 1 час назад

      Для начала тебе надо выучить правила футбола в России.)))
      Здесь судят по прихоти Ми(ю)ллера.))
      Требуешь равенства, сам играй чисто и без подстав.

      3
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      Рейтинг: +18971

      paracetamol 1 час назад

      Да уж, задача малоквалифицированных и предвзятых свистунишек - выбить Клаудинью, чтобы легче было свиням и дырнамикам приблизится к пьедесталу!
      Стыдуха!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      Петр C. > paracetamol 46 минут назад

      долбан, завали хлебало, жертва аборта.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6340

      ySS 1 час назад

      Упал игрок, бьётся в конвульсиях, тут же поднимается как ни в чём не бывало...
      Про кого это, а? И это не только сегодня

      7
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      Рейтинг: +11554

      knikos > ySS 43 минуты назад

      Ты так точно описАл Дельфина и Комличенко ! Молодец !

      0
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      Рейтинг: +2290

      spam2009 1 час назад

      все бы хотели видеть равное отношение со стороны судейского корпуса, но только не такое о котором рассуждает немытый житель влажных лесов Амазонки. Там тоже есть болота. И это по ходу заразно

      4
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      ...
      Рейтинг: +11554

      knikos > spam2009 41 минуту назад

      Вот оно , чисто свиное быдлячество ! да ещё и с расизмом ! Только ты о своих свиных небелых легионерах так же пишешь ?

      0
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      Рейтинг: +2596

      Болотоход 1 час назад

      Ныть!

      4
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      Рейтинг: +34946

      VVM1964 > Болотоход 26 минут назад

      "Ныть всегда, ныть везде, До дней последних донца, Ныть – и никаких гвоздей! Вот лозунг Зенита" ...

      0
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      Рейтинг: +7342

      Semenycch 1 час назад

      Техничному Клаудиньо очень достается от деревянных соперников при полном попустительстве судейского корпуса!

      3
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      Рейтинг: +90

      Имя на этом сайте > Semenycch 1 час назад

      Клаудьнью русский ?Малколм ?

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