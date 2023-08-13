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    • Губерниев: «Дзюба угрожал журналисту или озвучивал свои похотливые желания?»

    Губерниев: «Дзюба угрожал журналисту или озвучивал свои похотливые желания?»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о поведении Артема Дзюбы.

    • Форвард «Локомотива» накануне после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.
    • Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

    «Вот интересно, Дзюба угрожал журналисту? Или озвучивал свои похотливые желания?

    Что-то в последнее время народ футбольный немного оборзел», – считает журналист.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 08:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19327

      NewLife 10 часов назад

      Назойливость и харассмент от журналистов это обратная сторона публичности и дешевой популярности, к которым так стремился зюба, но он глуп и не понимает это.

      1
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      Рейтинг: +1400

      rac531 11 часов назад

      Видимо, Губерниев очень расстроился, что телефон предназначен не ему.
      А о так елюбил Артемку

      Люблю тебя, мой Дзюба А,!
      Люблю тебя, как никого.
      Люблю тебя я больше всех
      Навеки твой я. Насовсем.
      Люблю тебя, мой Дзюба А!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6395

      Добрый Бобер 11 часов назад

      Какая неуклюжая попытка хайпануть на полусобытии...

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      Рейтинг: +1400

      rac531 > Добрый Бобер 11 часов назад

      А если это ревность?

      1
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      Рейтинг: +7187

      sochi-2013 11 часов назад

      Ну, если озвучивал похотливые желания, то только журналиста. Может самого Губерниева?
      Дзюбе надо на себя злиться. Сдулся как шарик Винни-Пуха!

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