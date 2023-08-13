Губерниев: «Дзюба угрожал журналисту или озвучивал свои похотливые желания?»

Назойливость и харассмент от журналистов это обратная сторона публичности и дешевой популярности, к которым так стремился зюба, но он глуп и не понимает это.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о поведении Артема Дзюбы.
- Форвард «Локомотива» накануне после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.
- Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».
«Вот интересно, Дзюба угрожал журналисту? Или озвучивал свои похотливые желания?
Что-то в последнее время народ футбольный немного оборзел», – считает журналист.