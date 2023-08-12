У Захаряна есть разногласия с «Реал Сосьедадом» по поводу условий контракта

«Реал Сосьедад» согласовал с «Динамо» трансфер Арсена Захаряна, но еще не договорился с самим игроком.

Испанский клуб до сих пор обсуждает с полузащитником срок контракта и сумму отступных.

позиция «Сосьедада» – 5-летний контракт и отступные 60+ млн евро;

позиция Захаряна – 4 летний контракт и отступные менее 50 млн евро.

Если компромисс будет найден, то в ближайшие дни хавбек вылетит в Сан-Себастьян. Его участие в воскресном матче «Динамо» с «Балтикой» исключено.