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  • У Захаряна есть разногласия с «Реал Сосьедадом» по поводу условий контракта

У Захаряна есть разногласия с «Реал Сосьедадом» по поводу условий контракта

12 августа 2023, 17:23
13

«Реал Сосьедад» согласовал с «Динамо» трансфер Арсена Захаряна, но еще не договорился с самим игроком.

Испанский клуб до сих пор обсуждает с полузащитником срок контракта и сумму отступных.

  • позиция «Сосьедада» – 5-летний контракт и отступные 60+ млн евро;
  • позиция Захаряна – 4 летний контракт и отступные менее 50 млн евро.

Если компромисс будет найден, то в ближайшие дни хавбек вылетит в Сан-Себастьян. Его участие в воскресном матче «Динамо» с «Балтикой» исключено.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Динамо Захарян Арсен
Комментарии (13)
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AZ
1691850893
Семейка жидов
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Garrincha58
1691851730
это он так хочет в сильный чемпионат хитрый арменин
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Эном айс
1691852382
Нет ," ну вы посмотрите на эту цацу!",три месяца мы его хотим продать за хорошие деньги,а он как "Альфонс становится в третью позицию.." Да беги уже,дарование,а то резко совсем постареешь ...
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Бригадный
1691853342
Быстрее надо арменина сбагрить в Гишпанию. И срочно оренбургских аргентосов в ментовку призывать. С аргентосами дела у бригады Лички резко в гору пойдут.
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Боров мясной
1691853903
зачем в позу становится, будешь плохо играть продадут дешевле, а хорошо продадут дороже.
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Fialet
1691855294
Надеюсь Сосьедад не такой уж Отсосидад, и поймёт, куда чуть было не вляпался.
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Бригадный
1691855541
Если серьезно, то ошибку арменин делает. Нахрена ему эти убогие чемпионаты, где нет ни великой бригады хрюканов мазутных, ни чемпионов мира среди ****.
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волчарик
1691855691
Вот кто такой Захарян,что столько понтов?
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portero
1691857966
Как там в мультике: А нас и здесь неплохо кормят!!!!
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jek718875
1691861378
Ай да Моська, ещё условие выдвигает
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