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    • У Захаряна есть разногласия с «Реал Сосьедадом» по поводу условий контракта

    У Захаряна есть разногласия с «Реал Сосьедадом» по поводу условий контракта

    «Реал Сосьедад» согласовал с «Динамо» трансфер Арсена Захаряна, но еще не договорился с самим игроком.

    Испанский клуб до сих пор обсуждает с полузащитником срок контракта и сумму отступных.

    • позиция «Сосьедада» – 5-летний контракт и отступные 60+ млн евро;
    • позиция Захаряна – 4 летний контракт и отступные менее 50 млн евро.

    Если компромисс будет найден, то в ближайшие дни хавбек вылетит в Сан-Себастьян. Его участие в воскресном матче «Динамо» с «Балтикой» исключено.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2500

      jek718875 2 часа назад

      Ай да Моська, ещё условие выдвигает

      1
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      Рейтинг: +68684

      portero 3 часа назад

      Как там в мультике: А нас и здесь неплохо кормят!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3584

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Разбудите меня, кто такой Захарян? Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2919

      волчарик 3 часа назад

      Вот кто такой Захарян,что столько понтов?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +276

      Бригадный 3 часа назад

      Если серьезно, то ошибку арменин делает. Нахрена ему эти убогие чемпионаты, где нет ни великой бригады хрюканов мазутных, ни чемпионов мира среди ****.

      0
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      Рейтинг: +2092

      Fialet 3 часа назад

      Надеюсь Сосьедад не такой уж Отсосидад, и поймёт, куда чуть было не вляпался.

      2
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      Рейтинг: +67

      Имя на этом сайте 3 часа назад

      Ну раз такой базар пошел..Надо как на базаре --ни тебе, ни мне .---- 4,5 летний контракт и отступные 55 млн евро.)))

      0
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      Рейтинг: +1051

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 4 часа назад

      Ну прям рынок на Цветном бульваре.

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      Рейтинг: +289

      Боров мясной 4 часа назад

      зачем в позу становится, будешь плохо играть продадут дешевле, а хорошо продадут дороже.

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      Рейтинг: +276

      Бригадный 4 часа назад

      Быстрее надо арменина сбагрить в Гишпанию. И срочно оренбургских аргентосов в ментовку призывать. С аргентосами дела у бригады Лички резко в гору пойдут.

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