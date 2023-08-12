Овечкин ответил на вопрос о потенциальном назначении министром спорта

А что, вполне возможно, если учитывать, что у него тесть - Кирилл Шубский. Да это тот, который некогда был молодым мужем Веры Глаголевой, а потом стал ,, папиком" и отцом в одном лице ребенка Светланы Хоркиной, которая сейчас трудиться депутатом гос. думы. Неужели он не поможет своему зятю в потенциально семейном бизнесе(?)!
Хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал слова тренера Владимира Крикунова о своем будущем.
«Крикунов сказал, что из меня вышел бы хороший министр спорта? Поживем – увидим», – сказал спортсмен.
- У игрока еще 3 года контракта с клубом из Вашингтона.
- Овечкин – воспитанник «Динамо».
- Игрок трижды помог сборной России стать чемпионом мира.