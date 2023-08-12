Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Овечкин ответил на вопрос о потенциальном назначении министром спорта

    Овечкин ответил на вопрос о потенциальном назначении министром спорта

    Хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал слова тренера Владимира Крикунова о своем будущем.

    «Крикунов сказал, что из меня вышел бы хороший министр спорта? Поживем – увидим», – сказал спортсмен.

    • У игрока еще 3 года контракта с клубом из Вашингтона.
    • Овечкин – воспитанник «Динамо».
    • Игрок трижды помог сборной России стать чемпионом мира.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +795

      eugen-han 14 часов назад

      А что, вполне возможно, если учитывать, что у него тесть - Кирилл Шубский. Да это тот, который некогда был молодым мужем Веры Глаголевой, а потом стал ,, папиком" и отцом в одном лице ребенка Светланы Хоркиной, которая сейчас трудиться депутатом гос. думы. Неужели он не поможет своему зятю в потенциально семейном бизнесе(?)!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 