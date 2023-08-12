Овечкин ответил на вопрос о потенциальном назначении министром спорта

Хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал слова тренера Владимира Крикунова о своем будущем.

«Крикунов сказал, что из меня вышел бы хороший министр спорта? Поживем – увидим», – сказал спортсмен.