В «Факеле» ответили на претензии Дзюбы к полю

Пресс-служба «Факела» отреагировала на претензии форварда «Локомотива» Артема Дзюбы. Он сообщил, что травмировался из-за воронежского поля.

«У нас поле хорошего качества – есть отзывы делегатов лиги, которые после каждого матча готовят рапорт и выставляют оценки в том числе состоянию газона.

Да, у этого поля есть определeнная специфика. Это чернозeм, а у нас столица Черноземья, если кто-то не знал. Но в целом оно, повторимся, соответствует всем нормам регламента», – сказали в пресс-службе «Факела».