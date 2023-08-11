Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?

    В «Факеле» ответили на претензии Дзюбы к полю

    Пресс-служба «Факела» отреагировала на претензии форварда «Локомотива» Артема Дзюбы. Он сообщил, что травмировался из-за воронежского поля.

    «У нас поле хорошего качества – есть отзывы делегатов лиги, которые после каждого матча готовят рапорт и выставляют оценки в том числе состоянию газона.

    Да, у этого поля есть определeнная специфика. Это чернозeм, а у нас столица Черноземья, если кто-то не знал. Но в целом оно, повторимся, соответствует всем нормам регламента», – сказали в пресс-службе «Факела».

    • В новом сезоне Дзюба забил 1 гол в 4 матчах.
    • Он не смог помочь «Локо» в кубковой встрече с «Рубином» (1:0).
    • Также форвард не сыграет с «Крыльями Советов» (12 августа) и, скорее всего, с «Краснодаром» (19 августа).

    Новости по теме
    Стало известно наказание, которое Дзюба может понести за угрозы журналисту 2
    Губерниев отреагировал на угрозы Дзюбы в адрес журналиста 10
    В «Локомотиве» отреагировали на поведение Дзюбы, угрожавшего журналисту 8
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2023 22:17
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15790

      Алексей З 11 часов назад

      Не стоит и оправдываться, поле какое есть.
      В Оренбурге искусственное, на югах в Сочи и Ростове , порой тоже огороды появляются , агрономов увольняют.
      Дзюбе похоже скажать нечего , вот и нашёл причину.
      Разве крайний матч его не с цска был , факел при чём ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Bez Imeni 16 часов назад

      столица Черноземья, ничего себе....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Napaleon Banapart 22 часа назад

      Плохому танцору яйца мешают...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68683

      portero 23 часа назад

      По отношению к Дзюбе, только игнор....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 