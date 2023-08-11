В «Факеле» ответили на претензии Дзюбы к полю

Пресс-служба «Факела» отреагировала на претензии форварда «Локомотива» Артема Дзюбы. Он сообщил, что травмировался из-за воронежского поля.
«У нас поле хорошего качества – есть отзывы делегатов лиги, которые после каждого матча готовят рапорт и выставляют оценки в том числе состоянию газона.
Да, у этого поля есть определeнная специфика. Это чернозeм, а у нас столица Черноземья, если кто-то не знал. Но в целом оно, повторимся, соответствует всем нормам регламента», – сказали в пресс-службе «Факела».
- В новом сезоне Дзюба забил 1 гол в 4 матчах.
- Он не смог помочь «Локо» в кубковой встрече с «Рубином» (1:0).
- Также форвард не сыграет с «Крыльями Советов» (12 августа) и, скорее всего, с «Краснодаром» (19 августа).
Источник: «Чемпионат»