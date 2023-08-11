«Манчестер Сити» может заплатить 110 миллионов за полузащитника сборной Бразилии

«Манчестер Сити» ведет переговоры о трансфере хавбека «Вест Хэма» Лукаса Пакеты.

Чемпион АПЛ предложил за полузащитника сборной Бразилии 85+10 миллионов евро.

«Вест Хэм» требует за игрока 110 миллионов, и «Сити» такая цена не отпугнула.

25-летний футболист готов перебраться в Манчестер – он уже согласовал контракт на шесть сезонов.