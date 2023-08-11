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    • «Манчестер Сити» может заплатить 110 миллионов за полузащитника сборной Бразилии

    «Манчестер Сити» может заплатить 110 миллионов за полузащитника сборной Бразилии

    «Манчестер Сити» ведет переговоры о трансфере хавбека «Вест Хэма» Лукаса Пакеты.

    Чемпион АПЛ предложил за полузащитника сборной Бразилии 85+10 миллионов евро.

    «Вест Хэм» требует за игрока 110 миллионов, и «Сити» такая цена не отпугнула.

    25-летний футболист готов перебраться в Манчестер – он уже согласовал контракт на шесть сезонов.

    • Год назад «Вест Хэм» заплатил за Пакету 43+17 миллионов евро.
    • Это трансферный рекорд клуба.
    • В дебютном сезоне бразилец забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 41 матче.

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    Источник: твиттер журналиста Мохамеда Бухафси

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    11.08.2023 17:41
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