«Манчестер Сити» может заплатить 110 миллионов за полузащитника сборной Бразилии

«Манчестер Сити» ведет переговоры о трансфере хавбека «Вест Хэма» Лукаса Пакеты.
Чемпион АПЛ предложил за полузащитника сборной Бразилии 85+10 миллионов евро.
«Вест Хэм» требует за игрока 110 миллионов, и «Сити» такая цена не отпугнула.
25-летний футболист готов перебраться в Манчестер – он уже согласовал контракт на шесть сезонов.
- Год назад «Вест Хэм» заплатил за Пакету 43+17 миллионов евро.
- Это трансферный рекорд клуба.
- В дебютном сезоне бразилец забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 41 матче.
Источник: твиттер журналиста Мохамеда Бухафси