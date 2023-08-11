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    Дзюба назвал самого перспективного игрока «Локомотива»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, у кого из его одноклубников самые большие перспективы.

    – Кто самый перспективный?

    – Если по возрасту взять, то Пиняев, конечно. Раков и Щетинин – очень талантливые ребята. Но если по таланту, то мне кажется, что самый такой – Глушенков.

    • «Локомотив» купил Глушенкова зимой у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
    • У игрока 2 ассиста в 5 матчах сезона.
    • С 2019 по 2022 год Глушенков принадлежал «Спартаку».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.08.2023 11:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18955

      paracetamol 11 августа, 12:15

      Самый перспективный игрок - это Я! Сказал Зюба.

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