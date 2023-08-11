Дзюба назвал самого перспективного игрока «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, у кого из его одноклубников самые большие перспективы.

– Кто самый перспективный?

– Если по возрасту взять, то Пиняев, конечно. Раков и Щетинин – очень талантливые ребята. Но если по таланту, то мне кажется, что самый такой – Глушенков.