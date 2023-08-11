Дзюба назвал самого перспективного игрока «Локомотива»

Самый перспективный игрок - это Я! Сказал Зюба.
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, у кого из его одноклубников самые большие перспективы.
– Кто самый перспективный?
– Если по возрасту взять, то Пиняев, конечно. Раков и Щетинин – очень талантливые ребята. Но если по таланту, то мне кажется, что самый такой – Глушенков.
- «Локомотив» купил Глушенкова зимой у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
- У игрока 2 ассиста в 5 матчах сезона.
- С 2019 по 2022 год Глушенков принадлежал «Спартаку».