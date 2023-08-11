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    • «ПСЖ» может отказаться от подписания Дембеле в самый последний момент

    «ПСЖ» может отказаться от подписания Дембеле в самый последний момент

    «ПСЖ» может отказаться от трансфера нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле этим летом.

    По информации Mundo Deportivo, французский клуб хотел подписать Дембеле до старта сезона, но сделку не удалось завершить.

    В Париже рассчитывают, что Дембеле присоединится к команде следующим летом в качестве свободного агента.

    Ранее сообщалось, что Дембеле прошел медосмотр в «ПСЖ».

    • Усман выступает за «Барсу» с 2017 года.
    • Его купили у «Боруссии» Д за 140 миллионов евро.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    11.08.2023 10:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +867

      Lipatoff 11 августа, 11:16

      Чёт арабы вообще попутали, либо журналистов трясет. Вроде как официально представители Барсы рассказали о достигнутых согласиях и желании всех сторон ускорить сделку.

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