«ПСЖ» может отказаться от подписания Дембеле в самый последний момент

«ПСЖ» может отказаться от трансфера нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле этим летом.

По информации Mundo Deportivo, французский клуб хотел подписать Дембеле до старта сезона, но сделку не удалось завершить.

В Париже рассчитывают, что Дембеле присоединится к команде следующим летом в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что Дембеле прошел медосмотр в «ПСЖ».