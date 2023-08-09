Хусаинов – о дисквалификации Барриоса: «В регламенте написано минимум три игры, а решение – один матч»

Экс-арбитр РПЛ Сергей Хусаинов прокомментировал дисквалификацию полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса на один матч за фол на полузащитнике «Динамо» Денисе Макарове.
- После вмешательства VAR игрок «Зенита» получил красную карточку.
- Сообщалось, что Барриосу грозит от 3 до 6 матчей дисквалификации.
- Барриос пропустит один матч РПЛ – против «Факела» в 4-м туре.
- Колумбиец сыграет со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.
«Согласно тому регламенту, который я видел, такое нарушение предусматривает дисквалификацию от 3 до 6 матчей при предоставлении медицинских документов и показаний.
Если в регламенте написано минимум три и максимум шесть игр, а решение – дисквалификация на один матч, то ЭСК дает повод болельщикам других футбольных клубов усомниться в справедливости и порядочности выполнения дисциплинарного кодекса.
Барриос сыграет со «Спартаком», и это «правильно» сделано. По сути Вильмар совершил агрессивное и, самое главное, профессиональное действие. Играли бы во дворе, Макаров ушел бы живым, но уже не на своих ногах», – сказал Хусаинов.