Хусаинов – о дисквалификации Барриоса: «В регламенте написано минимум три игры, а решение – один матч»

Экс-арбитр РПЛ Сергей Хусаинов прокомментировал дисквалификацию полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса на один матч за фол на полузащитнике «Динамо» Денисе Макарове.

После вмешательства VAR игрок «Зенита» получил красную карточку.

Сообщалось, что Барриосу грозит от 3 до 6 матчей дисквалификации.

Барриос пропустит один матч РПЛ – против «Факела» в 4-м туре.

Колумбиец сыграет со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

«Согласно тому регламенту, который я видел, такое нарушение предусматривает дисквалификацию от 3 до 6 матчей при предоставлении медицинских документов и показаний.

Если в регламенте написано минимум три и максимум шесть игр, а решение – дисквалификация на один матч, то ЭСК дает повод болельщикам других футбольных клубов усомниться в справедливости и порядочности выполнения дисциплинарного кодекса.

Барриос сыграет со «Спартаком», и это «правильно» сделано. По сути Вильмар совершил агрессивное и, самое главное, профессиональное действие. Играли бы во дворе, Макаров ушел бы живым, но уже не на своих ногах», – сказал Хусаинов.