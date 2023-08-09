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  • Хусаинов – о дисквалификации Барриоса: «В регламенте написано минимум три игры, а решение – один матч»

Хусаинов – о дисквалификации Барриоса: «В регламенте написано минимум три игры, а решение – один матч»

9 августа 2023, 19:00
30

Экс-арбитр РПЛ Сергей Хусаинов прокомментировал дисквалификацию полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса на один матч за фол на полузащитнике «Динамо» Денисе Макарове.

  • После вмешательства VAR игрок «Зенита» получил красную карточку.
  • Сообщалось, что Барриосу грозит от 3 до 6 матчей дисквалификации.
  • Барриос пропустит один матч РПЛ – против «Факела» в 4-м туре.
  • Колумбиец сыграет со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

«Согласно тому регламенту, который я видел, такое нарушение предусматривает дисквалификацию от 3 до 6 матчей при предоставлении медицинских документов и показаний.

Если в регламенте написано минимум три и максимум шесть игр, а решение – дисквалификация на один матч, то ЭСК дает повод болельщикам других футбольных клубов усомниться в справедливости и порядочности выполнения дисциплинарного кодекса.

Барриос сыграет со «Спартаком», и это «правильно» сделано. По сути Вильмар совершил агрессивное и, самое главное, профессиональное действие. Играли бы во дворе, Макаров ушел бы живым, но уже не на своих ногах», – сказал Хусаинов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Макаров Денис Барриос Вильмар
Комментарии (30)
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anatolich72
1691597103
Будем смотреть шоу в ближайшие туры, зеньку будут тянуть, лидеров других команд убирать 100%.
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вальтер79
1691597666
что ж вы такие нытики в тарасовке то решайте на поле а не нойте за его пределами
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Skull_Boy
1691598447
Фолили бы игрок ЦСКА и не дай Бог игрок Спартака, то было ба 3 и даже 10 матчей, а тут как обычно КАБИНЕТ и Зенит не может судья поможет это уже ушло в народ, а оно так и есть
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nik55
1691598509
кто платит тот и танцует----немытых будут тащить всеми способами
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aaaaahhhh
1691598886
У голубятни свой регламент.Позор зениту.
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Freyd
1691599633
А кто-то ещё сомневался?Я подумал что карточку вообще отменят
Ответить
avera
1691600131
Давайте теперь называть чемпионат-игрушкой газпрома. Что хочу,то и делаю. Бабло то моё.
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Купа Купыч
1691601074
Какое отношение к матчу Зенит-Динамо имеют хряки.Вы готовьтесь 20 вас будут Е5
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партизан84
1691601207
кто-то ждал другого? странно что не извинились еще перед ним)
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paracetamol
1691603067
Там вообще удаления не было, так что успокойся Ху сосинов.
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