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    • Хусаинов – о дисквалификации Барриоса: «В регламенте написано минимум три игры, а решение – один матч»

    Хусаинов – о дисквалификации Барриоса: «В регламенте написано минимум три игры, а решение – один матч»

    Экс-арбитр РПЛ Сергей Хусаинов прокомментировал дисквалификацию полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса на один матч за фол на полузащитнике «Динамо» Денисе Макарове.

    • После вмешательства VAR игрок «Зенита» получил красную карточку.
    • Сообщалось, что Барриосу грозит от 3 до 6 матчей дисквалификации.
    • Барриос пропустит один матч РПЛ – против «Факела» в 4-м туре.
    • Колумбиец сыграет со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

    «Согласно тому регламенту, который я видел, такое нарушение предусматривает дисквалификацию от 3 до 6 матчей при предоставлении медицинских документов и показаний.

    Если в регламенте написано минимум три и максимум шесть игр, а решение – дисквалификация на один матч, то ЭСК дает повод болельщикам других футбольных клубов усомниться в справедливости и порядочности выполнения дисциплинарного кодекса.

    Барриос сыграет со «Спартаком», и это «правильно» сделано. По сути Вильмар совершил агрессивное и, самое главное, профессиональное действие. Играли бы во дворе, Макаров ушел бы живым, но уже не на своих ногах», – сказал Хусаинов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.08.2023 19:00
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +4596

      Ziklop 1 час назад

      боров перечитай регламен!

      0
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      Рейтинг: +654

      Sanches65 16 часов назад

      Развонялись заднеприводные с речки мойка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +623

      klimovich 16 часов назад

      Так динамики сказали, что травмы нет. Значит и не от 3 до 6 игр...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +218

      Клубничный 17 часов назад

      А как их промес зарезал брата, ему запретели вообще играть, но он до сих пор выходит в состве сырдыха вонючего - так это нормально?

      Разве можно это сравнить, что кто-то кого-то в борьбе задел за ногу? Стыдно за рыл поганых, и их помойный спартак!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3691

      шахта Заполярная > Клубничный 14 часов назад

      Закрой люк, педикулезный.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +218

      Клубничный > шахта Заполярная 13 часов назад

      Подмой свою шахту!

      2
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      Рейтинг: +3691

      шахта Заполярная > Клубничный 13 часов назад

      Если только твоим языком.

      1
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      Рейтинг: +218

      Клубничный > шахта Заполярная 12 часов назад

      Членом!

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      Ответить
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      Рейтинг: +3691

      шахта Заполярная > Клубничный 11 часов назад

      Если только в твой рот

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      fakeid 17 часов назад

      и с каких это пор прямая красная - не 1 матч пропуска? понятно, что от степени тяжести зависит, но тут обычный фол на красную, тем более, что он к мячу первым рванул и не видел соперника. тупые гомосеки хряки, вы хоть видос смотрели? это вам не дуарте с малкомом. вашему тоже всего 1 матч дали. хотя там вообще жесть была.

      3
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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 17 часов назад

      Там вообще удаления не было, так что успокойся Ху сосинов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +350

      odessakmv > paracetamol 15 часов назад

      удаление там было! 1 матч - за красную, правильное решение!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15716

      Алексей З 17 часов назад

      Усомниться в порядочности невозможно, там нет таких понятий.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1068

      партизан84 17 часов назад

      кто-то ждал другого? странно что не извинились еще перед ним)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2439

      Болотоход > партизан84 17 часов назад

      газпром еще премию выпишет))))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +127

      Купа Купыч 17 часов назад

      Какое отношение к матчу Зенит-Динамо имеют хряки.Вы готовьтесь 20 вас будут Е5

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15716

      Алексей З > Купа Купыч 17 часов назад

      давай на твою жопу поспорим.
      мой проигрыш пришлю 3 000 ( твой анус больше не стоит ).
      Победа Спартака , ну дашь обещание здесь , что спартачи всегда желанные гости твоей жопы.
      Ты же герой Питера , адресок пришлёшь.
      Ну как ?
      пдр, тебе и терять нечего , за базар ответишь как раз.
      замазали ?

      4
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      Рейтинг: +1573

      вальтер79 > Купа Купыч 16 часов назад

      а они везде свои пятаки суют тарасовские)))

      1
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      Рейтинг: +127

      Купа Купыч 17 часов назад

      Хрюшки обдолбаные.

      1
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