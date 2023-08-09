Захарян может перейти в испанский клуб, который вышел в Лигу чемпионов

«Реал Сосьедад» интересуется полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном.
По информации Noticias de Gipuzkoa, испанский клуб попытается подписать Захаряна, если не сможет купить хавбека «МЮ» Донни ван де Бека.
Трансфер Захаряна может обойтись «Сосьедаду» в сумму около 15 миллионов евро.
- «Реал Сосьедад» занял 4-е место в минувшем сезоне Примеры и вышел в ЛЧ.
- Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Арсен забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
Источник: Noticias de Gipuzkoa