Захарян может перейти в испанский клуб, который вышел в Лигу чемпионов

«Реал Сосьедад» интересуется полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном.

По информации Noticias de Gipuzkoa, испанский клуб попытается подписать Захаряна, если не сможет купить хавбека «МЮ» Донни ван де Бека.

Трансфер Захаряна может обойтись «Сосьедаду» в сумму около 15 миллионов евро.