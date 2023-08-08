Нойер может пропустить еще полгода

Восстановление вратаря «Баварии» Мануэля Нойера после перелома ноги затягивается.

30 июля немецкий футболист перенес еще одну операцию по извлечению металлических винтов.

До этого 37-летний голкипер испытывал проблемы на тренировках из-за дискомфорта и боли.

В «Баварии» допускают, что Нойер вернется в строй не раньше 2024 года.