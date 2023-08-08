Нойер может пропустить еще полгода

Вообще, травма во время прогулки на лыжах странновата у Мануэля... Ещё надо всмпонить внезапную смерть американского комментатора, прямо во время репортажа, об этом ещё Шнякин в прямом эфире говорил... Не СБ шейхов ли всё это рук дело??
Восстановление вратаря «Баварии» Мануэля Нойера после перелома ноги затягивается.
30 июля немецкий футболист перенес еще одну операцию по извлечению металлических винтов.
До этого 37-летний голкипер испытывал проблемы на тренировках из-за дискомфорта и боли.
В «Баварии» допускают, что Нойер вернется в строй не раньше 2024 года.
- Вратарь сломал ногу в декабре.
- Он травмировался, катаясь на лыжах в отпуске.
- Контракт Нойера с «Баварией» рассчитан до конца сезона-2023/24.