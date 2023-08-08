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    Нойер может пропустить еще полгода

    Восстановление вратаря «Баварии» Мануэля Нойера после перелома ноги затягивается.

    30 июля немецкий футболист перенес еще одну операцию по извлечению металлических винтов.

    До этого 37-летний голкипер испытывал проблемы на тренировках из-за дискомфорта и боли.

    В «Баварии» допускают, что Нойер вернется в строй не раньше 2024 года.

    • Вратарь сломал ногу в декабре.
    • Он травмировался, катаясь на лыжах в отпуске.
    • Контракт Нойера с «Баварией» рассчитан до конца сезона-2023/24.

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    Источник: Bild

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    08.08.2023 16:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 8 августа, 20:02

      Вообще, травма во время прогулки на лыжах странновата у Мануэля... Ещё надо всмпонить внезапную смерть американского комментатора, прямо во время репортажа, об этом ещё Шнякин в прямом эфире говорил... Не СБ шейхов ли всё это рук дело??

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