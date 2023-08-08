Генич: «В обороне у «Локомотива» полная задница»

Галактионов не уровень Локомотива и когда это поймут, то придется в очередной раз спасаться от вылета из РПЛ.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о проблемах «Локомотива» в обороне.
«Мы видим сейчас полную задницу в обороне у «Локомотива». В каждом матче они получают такое количество моментов…
Мы уже видели вариант, при котором Баринов садился одним из центральных защитников. Как вы думаете, придет ли к этому Галактионов?» – сказал Генич в эфире «Коммент.Live».
- «Локомотив» занимает 9-е место в РПЛ после 3 туров.
- Клуб набрал 4 очка.