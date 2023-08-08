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    Генич: «В обороне у «Локомотива» полная задница»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о проблемах «Локомотива» в обороне.

    «Мы видим сейчас полную задницу в обороне у «Локомотива». В каждом матче они получают такое количество моментов…

    Мы уже видели вариант, при котором Баринов садился одним из центральных защитников. Как вы думаете, придет ли к этому Галактионов?» – сказал Генич в эфире «Коммент.Live».

    • «Локомотив» занимает 9-е место в РПЛ после 3 туров.
    • Клуб набрал 4 очка.

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    Источник: Sport24

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    08.08.2023 10:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +781

      eugen-han 8 августа, 12:23

      Галактионов не уровень Локомотива и когда это поймут, то придется в очередной раз спасаться от вылета из РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +6046

      Дядя Серёжа 8 августа, 12:05

      ....В обороне у «Локомотива» полная задница»....
      Полный буфер, я бы прилично сказал...

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      Рейтинг: +6453

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 8 августа, 18:09

      Полные буфера - очень прилично...

      1
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