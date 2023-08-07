«Вест Хэм» готов заплатить 60 миллионов за 2 футболистов «Манчестер Юнайтед»

Отдавайте не задумываясь ) а то Вест Хэм передумает и предложит 60 млн только за Мактоминай.
«Вест Хэм» хочет усилить состав двумя игроками «Манчестер Юнайтед».
Лондонский клуб претендует на центрального защитника Гарри Магуайра и хавбека Скотта Мактоминея.
За обоих футболистов «Вест Хэм» готов заплатить 60 миллионов фунтов.
- Также действующий победитель Лиги конференций согласовал трансфер опорника «Аякса» Эдсона Альвареса.
- Ранее «Вест Хэм» заработал более 100 миллионов на продаже «Арсеналу» Деклана Райса.