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    • «Вест Хэм» готов заплатить 60 миллионов за 2 футболистов «Манчестер Юнайтед»

    «Вест Хэм» готов заплатить 60 миллионов за 2 футболистов «Манчестер Юнайтед»

    «Вест Хэм» хочет усилить состав двумя игроками «Манчестер Юнайтед».

    Лондонский клуб претендует на центрального защитника Гарри Магуайра и хавбека Скотта Мактоминея.

    За обоих футболистов «Вест Хэм» готов заплатить 60 миллионов фунтов.

    • Также действующий победитель Лиги конференций согласовал трансфер опорника «Аякса» Эдсона Альвареса.
    • Ранее «Вест Хэм» заработал более 100 миллионов на продаже «Арсеналу» Деклана Райса.

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    Источник: The Guardian

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    07.08.2023 22:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +226

      Эмом 8 августа, 00:46

      Отдавайте не задумываясь ) а то Вест Хэм передумает и предложит 60 млн только за Мактоминай.

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