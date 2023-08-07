Сорокин отстранен от основы «Краснодара»: у него разногласия с руководством (Sport24)

В каждом клубе есть такие сорокины и игнатьевы... Вот только есть такие ПИСАКИ, которые постоянно ищут именно в Краснодаре негатив... А в московских командах боятся искать...
Руководство «Краснодара» отстранило защитника Егора Сорокина от тренировок с основой, сообщает Sport24.
Из-за разногласий с руководством клуба по контракту игрок был отправлен в «Краснодар-2».
- Сорокин тренируется со второй командой с начала чемпионата.
- По решению руководства 27-летний игрок не участвует в матчах, но ездит на все выездные игры «Краснодара-2».