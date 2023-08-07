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    • Сорокин отстранен от основы «Краснодара»: у него разногласия с руководством (Sport24)

    Сорокин отстранен от основы «Краснодара»: у него разногласия с руководством (Sport24)

    Руководство «Краснодара» отстранило защитника Егора Сорокина от тренировок с основой, сообщает Sport24.

    Из-за разногласий с руководством клуба по контракту игрок был отправлен в «Краснодар-2».

    • Сорокин тренируется со второй командой с начала чемпионата.
    • По решению руководства 27-летний игрок не участвует в матчах, но ездит на все выездные игры «Краснодара-2».

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    Источник: Sport24

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    07.08.2023 18:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +694

      Докторо123 8 августа, 09:41

      В каждом клубе есть такие сорокины и игнатьевы... Вот только есть такие ПИСАКИ, которые постоянно ищут именно в Краснодаре негатив... А в московских командах боятся искать...

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      Рейтинг: +14844

      Skull_Boy 7 августа, 19:22

      Не понятно почему этого мешка еще держат

      0
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      Рейтинг: +683

      life85 7 августа, 19:15

      Почему-то такие истории происходят только в Краснодаре.

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      Рейтинг: +15716

      Алексей З > life85 8 августа, 07:37

      Да таких "сорокиных" (недовольных) полно в каждом клубе. Кто-то заинтересован чтобы краснодарские проблемы вылезли наружу.
      Журналистика вторая древнейшая профессия.

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