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    В «Локо» назвали позиции, требующие усиления

    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что клуб работает на трансферном рынке.

    «Трансферы на вход планируются. Мы ищем и форварда, и центрального защитника. Но нужны игроки очень хорошего класса, чтобы были сильнее наших – уровня Ведрана Чорлуки. Сделок на вход, близких к завершению, нет», – сказал Ульянов.

    • У «Локо» 4-й состав в РПЛ по стоимости (79,85 миллиона евро).
    • Команда занимает 7-е место.
    • Москвичи не брали чемпионство с 2018 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.08.2023 17:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3027

      фанат джигурды 6 августа, 18:13

      Да неужели??? У нас же лучшие в мире защитники + мудазян, которого если сейчас хоть кому-нибудь не втюхать, то вообще хана.

      0
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      Рейтинг: +262

      Александр.Т. 6 августа, 18:11

      Чем вы занимались июнь июль?

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      Рейтинг: +2637

      yorgenbarenz 6 августа, 18:07

      Сезон пошёл,а они только начали "думать".Хотели,скорее всего,прокатиться на фарте концовки прошедшего сезона.После "отличного" старта поняли,что не проканает и придётся расстаться с некоторыми суммами.)

      0
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      Рейтинг: +127

      Купа Купыч 6 августа, 17:46

      Позиции требующие усиления спортивный директор и главный тренер.Да и Леонченко гнать пора.

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