В «Локо» назвали позиции, требующие усиления

Да неужели??? У нас же лучшие в мире защитники + мудазян, которого если сейчас хоть кому-нибудь не втюхать, то вообще хана.
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что клуб работает на трансферном рынке.
«Трансферы на вход планируются. Мы ищем и форварда, и центрального защитника. Но нужны игроки очень хорошего класса, чтобы были сильнее наших – уровня Ведрана Чорлуки. Сделок на вход, близких к завершению, нет», – сказал Ульянов.
- У «Локо» 4-й состав в РПЛ по стоимости (79,85 миллиона евро).
- Команда занимает 7-е место.
- Москвичи не брали чемпионство с 2018 года.