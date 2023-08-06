В «Локо» назвали позиции, требующие усиления

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что клуб работает на трансферном рынке.

«Трансферы на вход планируются. Мы ищем и форварда, и центрального защитника. Но нужны игроки очень хорошего класса, чтобы были сильнее наших – уровня Ведрана Чорлуки. Сделок на вход, близких к завершению, нет», – сказал Ульянов.