В КХЛ сменился самый высокооплачиваемый игрок

варианты в нхл были, но денег там за просто так не платят!!!
Нападающий хоккейного «Авангарда» Владимир Ткачев продлил контракт с клубом. Теперь он действует до 2026 года.
Ткачев стал самым высокооплачиваемым игроком КХЛ. В год он будет получать 100 миллионов рублей без учета бонусов.
- Владимир опередил по зарплате своего партнера Рида Буше, у которого 95 миллионов в год.
- В прошлом сезоне Ткачев провел 78 матчей за «Авангард», в которых набрал 73 (26+47) очка.
- По словам агента игрока Шуми Бабаева, у них были варианты в НХЛ.