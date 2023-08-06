В КХЛ сменился самый высокооплачиваемый игрок

Нападающий хоккейного «Авангарда» Владимир Ткачев продлил контракт с клубом. Теперь он действует до 2026 года.

Ткачев стал самым высокооплачиваемым игроком КХЛ. В год он будет получать 100 миллионов рублей без учета бонусов.