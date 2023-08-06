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    В КХЛ сменился самый высокооплачиваемый игрок

    Нападающий хоккейного «Авангарда» Владимир Ткачев продлил контракт с клубом. Теперь он действует до 2026 года.

    Ткачев стал самым высокооплачиваемым игроком КХЛ. В год он будет получать 100 миллионов рублей без учета бонусов.

    • Владимир опередил по зарплате своего партнера Рида Буше, у которого 95 миллионов в год.
    • В прошлом сезоне Ткачев провел 78 матчей за «Авангард», в которых набрал 73 (26+47) очка.
    • По словам агента игрока Шуми Бабаева, у них были варианты в НХЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.08.2023 15:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +231

      russkiisergei 6 августа, 17:19

      варианты в нхл были, но денег там за просто так не платят!!!

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      Рейтинг: +328

      Мортус 6 августа, 17:15

      Да какие там варианты в НХЛ)))))))))

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