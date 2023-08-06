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    В «Локомотиве» намекнули на финансовые затруднения

    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов дал понять, что в клубе не хватает денег.

    «Конечно, каждый тренер и руководство хотели бы суперигроков на разных позициях.

    С учетом бюджета мы пытаемся найти, но очень сложно», – поделился Ульянов.

    • У «Локо» 4-й состав в РПЛ по стоимости (79,85 миллиона евро).
    • Команда занимает 7-е место.
    • Москвичи не брали чемпионство с 2018 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.08.2023 14:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7182

      Красногорск_Фан 7 августа, 17:35

      Лестер взял АПЛ не обладая самым сильным составом. Порту ЛЧ и так далее. Дурному танцору мешает оплата Рангников, Цорнов и прочих говоря культурно врагов футбола. Сборную Марокко пусть у себя в кабинете повесит фото.

      0
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      Рейтинг: +6580

      rash1959 6 августа, 16:19

      Вагоны из прошлого века - дореволюционные. Цены на жд билеты как будто едешь до луны. А бабки где? по карманам растырили.

      1
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      Рейтинг: +4595

      Ziklop > rash1959 6 августа, 16:34

      Вагоны пилят на металл уже второй десяток лет, без перерыва. перевозки все уменьшились в десятки раз, но оклады у руководства и штат раздут до небес.

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      Рейтинг: +2904

      alefreddy > rash1959 6 августа, 21:55

      нет кондиционеров в электричках народ плавиться летом

      1
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      Рейтинг: +3027

      фанат джигурды 6 августа, 15:49

      Пусть Леонченко себе зарплату полгодика не заплатит, глядишь и про немчуру забудут...

      1
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 6 августа, 15:42

      по игре понятно как кони прибили

      1
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      Рейтинг: +2439

      ScarlettOgusania > alefreddy 6 августа, 18:49

      средний возраст у команды коней был 21 год, играли пацаны против вполне опытных проводниц; бюджет сильно при Цорне "пострадал"

      2
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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 6 августа, 15:23

      Аукуются зимние закупки.
      Такнизяна продать и деньги появятся

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