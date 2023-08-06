В «Локомотиве» намекнули на финансовые затруднения

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов дал понять, что в клубе не хватает денег.

«Конечно, каждый тренер и руководство хотели бы суперигроков на разных позициях.

С учетом бюджета мы пытаемся найти, но очень сложно», – поделился Ульянов.