Лестер взял АПЛ не обладая самым сильным составом. Порту ЛЧ и так далее. Дурному танцору мешает оплата Рангников, Цорнов и прочих говоря культурно врагов футбола. Сборную Марокко пусть у себя в кабинете повесит фото.
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов дал понять, что в клубе не хватает денег.
«Конечно, каждый тренер и руководство хотели бы суперигроков на разных позициях.
С учетом бюджета мы пытаемся найти, но очень сложно», – поделился Ульянов.
- У «Локо» 4-й состав в РПЛ по стоимости (79,85 миллиона евро).
- Команда занимает 7-е место.
- Москвичи не брали чемпионство с 2018 года.