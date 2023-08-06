Бубнов назвал Дзюбу «тормозом»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов недоволен, как нападающий Артем Дзюба выступает за «Локомотив».

«Артем уже давно не может выполнять тот объем работы, который необходим для центрального нападающего. Он просто стоит на острие атаки, иногда ходит пешком. Дзюба – тормоз, помеха для «Локомотива», – считает Бубнов.