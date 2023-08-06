Бубнов назвал Дзюбу «тормозом»

Бубнов своим высказыванием внушил оптимизм. Надеюсь, он свои прогнозо-аналитические былые способности не растерял.
Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов недоволен, как нападающий Артем Дзюба выступает за «Локомотив».
«Артем уже давно не может выполнять тот объем работы, который необходим для центрального нападающего. Он просто стоит на острие атаки, иногда ходит пешком. Дзюба – тормоз, помеха для «Локомотива», – считает Бубнов.
- Дзюба в сезоне РПЛ забил только «Факелу».
- У игрока контракт до 2024 года.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.