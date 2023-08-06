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    Бубнов назвал Дзюбу «тормозом»

    Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов недоволен, как нападающий Артем Дзюба выступает за «Локомотив».

    «Артем уже давно не может выполнять тот объем работы, который необходим для центрального нападающего. Он просто стоит на острие атаки, иногда ходит пешком. Дзюба – тормоз, помеха для «Локомотива», – считает Бубнов.

    • Дзюба в сезоне РПЛ забил только «Факелу».
    • У игрока контракт до 2024 года.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: Sportbox

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    06.08.2023 11:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3027

      фанат джигурды 6 августа, 15:23

      Бубнов своим высказыванием внушил оптимизм. Надеюсь, он свои прогнозо-аналитические былые способности не растерял.

      0
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      Рейтинг: +508

      saf05 6 августа, 13:56

      За то ручник работает

      2
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      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > saf05 6 августа, 14:30

      )))

      0
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      Рейтинг: +365

      BykAs 6 августа, 13:22

      Немецкая легенда Герд Мюллер, вообще не бегал, стоял в штрафной и забивал голы-как-то так.

      0
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      Рейтинг: +13028

      Вомбат 6 августа, 13:22

      Весной он был очень даже полезен Локо, особенно вначале. Но потом к его манере игры в связке с Пиняевым все команды приспособились, а чего-то нового он предложить уже не может. Функционал игрока в таком возрасте быстро сокращается, и я думаю, что этот сезон будет для Д. последним в РПЛ.

      1
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      Рейтинг: +56581

      MaxRnD 6 августа, 13:17

      Караулит только шаровые отскоки и верховые мячи из борьбы в штрафной. В динамичной и более или менее резвой игре равных соперников абсолютно бесполезен. В игре с сильным соперником - полный балласт

      1
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      Рейтинг: +14879

      playsh 6 августа, 12:48

      Буба сказал - писец делам. Буба знает,что говорит.

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      Рейтинг: +398

      Литейный 4 (returned) 6 августа, 12:25

      Я бы назвал тормозочек. Голы ещё забьёт, но очень мало. Гыгыгы

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      Рейтинг: +8537

      nik55 6 августа, 12:12

      просто он деревянный а деревья как все знают всегда стоят на одном месте

      2
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