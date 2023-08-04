Мостовой назвал два клуба с сильнейшими составами в РПЛ

С удовольствием послушал бы беседу Мостового с Бубновым. Правда, присутствие при них санитаров из психушки обязательно! Оба хамоваты, глупы и беспардонны.
Александр Мостовой рассказал, у каких команд РПЛ сейчас самые сильные составы в лиге.
«У «Спартака» есть глубина и усиление. Мы видим, что Бонгонда становится чуть ли не лучшим, Промес в порядке, Соболев и Джикия вернулись.
Если посмотреть на состав и скамейку «Спартака» – поспорить может только «Зенит», – заявил Мостовой.
- «Спартак» стартовал в РПЛ с побед над «Оренбургом» (3:2) и «Балтикой» (2:1).
- «Зенит» обыграл «Пари НН» (2:0) и потерял очки с «Ростовом» (1:1).