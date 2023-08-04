Мостовой назвал два клуба с сильнейшими составами в РПЛ

Александр Мостовой рассказал, у каких команд РПЛ сейчас самые сильные составы в лиге.

«У «Спартака» есть глубина и усиление. Мы видим, что Бонгонда становится чуть ли не лучшим, Промес в порядке, Соболев и Джикия вернулись.

Если посмотреть на состав и скамейку «Спартака» – поспорить может только «Зенит», – заявил Мостовой.