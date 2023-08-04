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    Мостовой назвал два клуба с сильнейшими составами в РПЛ

    Александр Мостовой рассказал, у каких команд РПЛ сейчас самые сильные составы в лиге.

    «У «Спартака» есть глубина и усиление. Мы видим, что Бонгонда становится чуть ли не лучшим, Промес в порядке, Соболев и Джикия вернулись.

    Если посмотреть на состав и скамейку «Спартака» – поспорить может только «Зенит», – заявил Мостовой.

    • «Спартак» стартовал в РПЛ с побед над «Оренбургом» (3:2) и «Балтикой» (2:1).
    • «Зенит» обыграл «Пари НН» (2:0) и потерял очки с «Ростовом» (1:1).

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.08.2023 18:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3800

      serppion 6 августа, 04:45

      С удовольствием послушал бы беседу Мостового с Бубновым. Правда, присутствие при них санитаров из психушки обязательно! Оба хамоваты, глупы и беспардонны.

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      Рейтинг: +1393

      SLADE2019 5 августа, 08:27

      В целом с Мостовым, как правило соглашаюсь. Но здесь, очень рано делать вывод. На Бонгонду в дальнейшем надо смотреть, особенно в играх с маститыми соперниками. Вот в 5 туре многое будет понятно. Можно сказать, что атакующая линия Спартака вторая в лиге. Оборона же Спартака, ну не знаю. Во всяком случае, не вторая в РПЛ точно.

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      Рейтинг: +5690

      fakeid 4 августа, 19:57

      в целом, наверное, царь прав. хряки сейчас нехило закупаются.

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      Рейтинг: -66

      Яхта 16 > fakeid 5 августа, 04:44

      Зенит Чемпион!!!

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