Жирков определил двух главных конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ

Юрий Жирков назвал команды, способные конкурировать с «Зенитом» в сезоне РПЛ-2023/24.

«Я думаю, что в этом году «Спартак» и «Локомотив» смогут составить какую-то конкуренцию с «Зенитом».

ЦСКА? У них очень короткая скамейка, если никого не купят, то им будет тяжело», – сказал Жирков.