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    • Жирков определил двух главных конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ

    Жирков определил двух главных конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ

    Юрий Жирков назвал команды, способные конкурировать с «Зенитом» в сезоне РПЛ-2023/24.

    «Я думаю, что в этом году «Спартак» и «Локомотив» смогут составить какую-то конкуренцию с «Зенитом».

    ЦСКА? У них очень короткая скамейка, если никого не купят, то им будет тяжело», – сказал Жирков.

    • «Зенит» становился чемпионом России в 5 последних сезонах.
    • Петербуржцы набрали 4 очка в 2 стартовых турах РПЛ.
    • Результат «Спартака» – 6 баллов, «Локо» – 4, ЦСКА – 3.

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    Источник: Metaratings

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    03.08.2023 23:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +781

      eugen-han 4 августа, 08:05

      Возможно, но лыжников надо тоже иметь ввиду. Которые кстати наверняка будут выше вышеупомянутых команд. В Ростов почему нмюиктотникогда не верил и не верит, а зря, потому что этамкоманда заслуживает уважения и внимания, но там правда есть футболист - провокатор, который бросается под футболистов исподтишка, инсуенируя на себе нарушение правил со стороны апонентов.

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