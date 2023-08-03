Возможно, но лыжников надо тоже иметь ввиду. Которые кстати наверняка будут выше вышеупомянутых команд. В Ростов почему нмюиктотникогда не верил и не верит, а зря, потому что этамкоманда заслуживает уважения и внимания, но там правда есть футболист - провокатор, который бросается под футболистов исподтишка, инсуенируя на себе нарушение правил со стороны апонентов.
Юрий Жирков назвал команды, способные конкурировать с «Зенитом» в сезоне РПЛ-2023/24.
«Я думаю, что в этом году «Спартак» и «Локомотив» смогут составить какую-то конкуренцию с «Зенитом».
ЦСКА? У них очень короткая скамейка, если никого не купят, то им будет тяжело», – сказал Жирков.
- «Зенит» становился чемпионом России в 5 последних сезонах.
- Петербуржцы набрали 4 очка в 2 стартовых турах РПЛ.
- Результат «Спартака» – 6 баллов, «Локо» – 4, ЦСКА – 3.