Новый босс «Спартака» ответил на вопрос об админресурсе «Газпрома» для «Зенита»

Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых ответил на вопрос о возможном использовании «Газпромом» админресурса в российском футболе.

– Как полагаете, «Газпром» использует админресурс в российском футболе?

– Это скользкий тезис. Мне кажется, важно сначала в своих проблемах разобраться, а потом других обвинять. «Зенит» гораздо более продолжительное время занимается своим развитием в стабильных условиях. Стабильное руководство, тренерский состав. В этом их заметное преимущество.

В «Спартаке» из-за постоянных изменений на всех уровнях сложно было рассчитывать на сопоставимый результат.

Важно сейчас определиться с долгосрочным вектором развития клуба и стабильно следовать ему. Тогда можно будет говорить о полноценной конкуренции.