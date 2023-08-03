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    • Новый босс «Спартака» ответил на вопрос об админресурсе «Газпрома» для «Зенита»

    Новый босс «Спартака» ответил на вопрос об админресурсе «Газпрома» для «Зенита»

    Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых ответил на вопрос о возможном использовании «Газпромом» админресурса в российском футболе.

    – Как полагаете, «Газпром» использует админресурс в российском футболе?

    – Это скользкий тезис. Мне кажется, важно сначала в своих проблемах разобраться, а потом других обвинять. «Зенит» гораздо более продолжительное время занимается своим развитием в стабильных условиях. Стабильное руководство, тренерский состав. В этом их заметное преимущество.

    В «Спартаке» из-за постоянных изменений на всех уровнях сложно было рассчитывать на сопоставимый результат.

    Важно сейчас определиться с долгосрочным вектором развития клуба и стабильно следовать ему. Тогда можно будет говорить о полноценной конкуренции.

    • «Спартак» выиграл три матча на старте сезона.
    • Это единственная команда, достигнувшая такого результата.

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    Источник: Sport24

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    03.08.2023 17:49
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +218

      Клубничный 3 августа, 21:14

      Фактически он признал, что админресурс тянет рыл!

      0
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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 3 августа, 20:13

      Это наверное админресурс привёл к тому, что тренера удаляют после финального свистка за выход на поле (!), а игроку соперника вместо красной карточки за чудовищное нарушение не дают даже предупреждение. И видимо зенитовский админресурс поставил выезд в Ростов (куда не летают самолёты) на субботу после кубкового тура, а спартачей подло заставил играть дома в понедельник, вероломно предоставив несколько дополнительных дней для отдыха и подготовки ко второму туру.
      Но в зазеркалье, коим является РПЛ, админресурс по определению за Зенитом.

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      Рейтинг: +19268

      NewLife 3 августа, 19:44

      Либо не отвечай, либо имей смелость говорить правду. Жаль, что Спартак назначил исп директором такого вертихвоста.

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      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > NewLife 3 августа, 20:06

      Дипломатию никто не отменял.

      0
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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 > NewLife 3 августа, 20:09

      Просто его ещё Зарема не укусила, вот и говорит адекватные вещи. Если резюмировать, то самое ключевое - это то, что нужно свои проблемы решать, а не придумывать вражеские заговоры.
      Но как показывают последние десятилетия, адекватных у вас не терпят. Ненависть к Газпрому - одно из важнейших качеств, без которого в вашу секту работать не берут. Поэтому либо начнёт так же визжать о заговорах, либо пойдёт на все 4 стороны))

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      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Spirit_78 4 августа, 00:04

      Супер !!! - добавлю, что "как показывает последние десятилетие" адекватных у НАС В СТРАНЕ НЕ ТЕРПЯТ. Ну а про ненависть промолчу - может сам догадаешься ... Думаешь нет связи ??? ... Можно и про заговор поговорить ... ( в мировом масштабе ) Хотя - чегой то я, это же другое ...

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      Рейтинг: +2838

      a_who 3 августа, 19:20

      «Газпром» использует админресурс в российском футболе? - использует вне всякого сомнения !

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      Рейтинг: +1514

      Taps 3 августа, 18:27

      Руководство должно быть целиком ЛГБТ,
      тогда и будет результат.

      1
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      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Taps 3 августа, 20:05

      По вам это отчетливо заметно !!!

      2
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      Рейтинг: +21214

      Cleaner 3 августа, 17:57

      В «Спартаке» из-за постоянных изменений на всех уровнях сложно рассчитывать на сопоставимый результат. Вот ОТКРОВЕНИЕ от спартаковского босса! Признался ненароком, то все нехорошо в Спартаке.

      1
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      Рейтинг: +21214

      Cleaner 3 августа, 17:54

      Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых: - На админресурс Зенита Спартак ответит мешком денег судейскому корпусу!!!

      5
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      Рейтинг: +1363

      Номэд > Cleaner 3 августа, 18:23

      Дебил конский.

      5
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      Рейтинг: +15715

      Алексей З 3 августа, 17:51

      Грамотно и логично.

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