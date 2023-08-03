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  • Новый босс «Спартака» ответил на вопрос об админресурсе «Газпрома» для «Зенита»

Новый босс «Спартака» ответил на вопрос об админресурсе «Газпрома» для «Зенита»

3 августа 2023, 17:49
8

Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых ответил на вопрос о возможном использовании «Газпромом» админресурса в российском футболе.

– Как полагаете, «Газпром» использует админресурс в российском футболе?

– Это скользкий тезис. Мне кажется, важно сначала в своих проблемах разобраться, а потом других обвинять. «Зенит» гораздо более продолжительное время занимается своим развитием в стабильных условиях. Стабильное руководство, тренерский состав. В этом их заметное преимущество.

В «Спартаке» из-за постоянных изменений на всех уровнях сложно было рассчитывать на сопоставимый результат.

Важно сейчас определиться с долгосрочным вектором развития клуба и стабильно следовать ему. Тогда можно будет говорить о полноценной конкуренции.

  • «Спартак» выиграл три матча на старте сезона.
  • Это единственная команда, достигнувшая такого результата.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (8)
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Taps
1691076439
Руководство должно быть целиком ЛГБТ, тогда и будет результат.
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a_who
1691079636
«Газпром» использует админресурс в российском футболе? - использует вне всякого сомнения !
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NewLife
1691081076
Либо не отвечай, либо имей смелость говорить правду. Жаль, что Спартак назначил исп директором такого вертихвоста.
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Spirit_78
1691082803
Это наверное админресурс привёл к тому, что тренера удаляют после финального свистка за выход на поле (!), а игроку соперника вместо красной карточки за чудовищное нарушение не дают даже предупреждение. И видимо зенитовский админресурс поставил выезд в Ростов (куда не летают самолёты) на субботу после кубкового тура, а спартачей подло заставил играть дома в понедельник, вероломно предоставив несколько дополнительных дней для отдыха и подготовки ко второму туру. Но в зазеркалье, коим является РПЛ, админресурс по определению за Зенитом.
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