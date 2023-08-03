Новый босс «Спартака» ответил на вопрос об админресурсе «Газпрома» для «Зенита»

Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых ответил на вопрос о возможном использовании «Газпромом» админресурса в российском футболе.
– Как полагаете, «Газпром» использует админресурс в российском футболе?
– Это скользкий тезис. Мне кажется, важно сначала в своих проблемах разобраться, а потом других обвинять. «Зенит» гораздо более продолжительное время занимается своим развитием в стабильных условиях. Стабильное руководство, тренерский состав. В этом их заметное преимущество.
В «Спартаке» из-за постоянных изменений на всех уровнях сложно было рассчитывать на сопоставимый результат.
Важно сейчас определиться с долгосрочным вектором развития клуба и стабильно следовать ему. Тогда можно будет говорить о полноценной конкуренции.
- «Спартак» выиграл три матча на старте сезона.
- Это единственная команда, достигнувшая такого результата.
Источник: Sport24