Агент Тюкавина – о возможном переходе форварда в ЦСКА или «Зенит»: «Отстаньте от нас»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о возможном уходе игрока из клуба.

Ранее появилась информация, что Тюкавин перейдет в ЦСКА или «Зенит» зимой либо следующим летом.

«Я уже устал комментировать слухи. Отстаньте от нас. Нет никаких конкретных переговоров. У парня еще полтора года контракт. Еще очень рано говорить о чем-то, поэтому не надо вестись на слухи», – сказал Сафонов.