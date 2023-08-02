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    • Агент Тюкавина – о возможном переходе форварда в ЦСКА или «Зенит»: «Отстаньте от нас»

    Агент Тюкавина – о возможном переходе форварда в ЦСКА или «Зенит»: «Отстаньте от нас»

    Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о возможном уходе игрока из клуба.

    Ранее появилась информация, что Тюкавин перейдет в ЦСКА или «Зенит» зимой либо следующим летом.

    «Я уже устал комментировать слухи. Отстаньте от нас. Нет никаких конкретных переговоров. У парня еще полтора года контракт. Еще очень рано говорить о чем-то, поэтому не надо вестись на слухи», – сказал Сафонов.

    • У Тюкавина остался год контракта с «Динамо».
    • В прошлом сезоне его признали лучшим игроком московской команды.

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    Источник: Sport24

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    02.08.2023 21:55
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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1691007282
    Захвалили Тюкавина. Голова у парня не закружится?
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    GreyDM
    1691016385
    Как всегда : пост про Динамо, а на ветку первой уборщица (клинер) нагадить зашла)))
    Ответить
    Кронштадт65
    1691354164
    на лоб бумажку налепят - в раз перебежит
    Ответить
    ologreds
    1694980626
    numo703914
    Ответить
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