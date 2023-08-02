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    Жена Зобнина рассказала, как стала жертвой мошенников

    Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, поделилась подробностями неприятной истории.

    Девушка отправляла вещи на благотворительность, но их оставляла себе волонтер.

    «Друзья, я в шоке! Около 10 лет я периодически отдавала одежду волонтеру, закупала канцтовары, одежду – как для взрослых, так и для детей.

    Юля должна была передавать это людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. А вместо этого… выкладывает фото в моей одежде! На сыне Юлии – одежда моего Роберта. Вещи были отданы в 2018-2019 году. То есть, человек 4-5 лет хранил одежду, которая так и не дошла до деток. Моя подруга написала ей, и знаете что? Человек ответил, что страницу ведет ассистент! 10 лет вела диалог с Юлией, а тут ассистент появился?

    Вещи, которые она оставила себе, заставили ее отправить нам курьером – «ассистент» спорить не стала, так как сама Юлия понимает, что натворила. Далее передадим лично нуждающимся деткам. И да, костюм Moncler Юлия оставила себе. Видимо, ей он нужнее, чем людям, у которых сгорел дом… Зачем им такой костюм, да?» – написала Зобнина в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.08.2023 20:25
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    Комментарии (3)
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    portero
    1691006252
    Если твои вещи не продали, а пользуется, то что не так????? Если желаешь помочь конкретному лицу и не хочешь чтоб ушло мимо пошевили чаоей попой, мозг включи..... Стата известна только 20% доходит до того кому собирают.....
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    Купа Купыч
    1691006736
    Это футбольный сайт или журнал Человек и закон.
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    ologreds
    1694980626
    numo703907
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