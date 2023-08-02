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    • Клоппа пугают трансферы саудовских клубов: «В ФИФА должны найти решение»

    Клоппа пугают трансферы саудовских клубов: «В ФИФА должны найти решение»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о трансферах клубов Саудовской Аравии.

    Из «Ливерпуля» летом в саудовские команды перешли Джордан Хендерсон и Фабиньо.

    «У Саудовской Аравии огромное влияние. А самое худшее, что трансферное окно там открыто на три недели дольше. Европе это не идет на пользу. УЕФА и ФИФА должны найти решение», – сказал Клопп.

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    Источник: BBC

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    02.08.2023 11:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5733

      neim 2 августа, 13:21

      А как саудитам-то напуганы переговорами Ливерпуля об аренде самого Мбаппе ! Часом так и перекупит Ливер француза миллионов за 200-300 евро тугриков.

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      Рейтинг: +101507

      sv1969 2 августа, 13:01

      Хммм! Топы европейские сами начали подогревать рынок! Саудиты пошли по их пути!

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