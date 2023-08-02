Клоппа пугают трансферы саудовских клубов: «В ФИФА должны найти решение»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о трансферах клубов Саудовской Аравии.

Из «Ливерпуля» летом в саудовские команды перешли Джордан Хендерсон и Фабиньо.

«У Саудовской Аравии огромное влияние. А самое худшее, что трансферное окно там открыто на три недели дольше. Европе это не идет на пользу. УЕФА и ФИФА должны найти решение», – сказал Клопп.